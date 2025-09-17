Câmara Municipal vota cinco cargos para interventor da Santa Casa e assistentes

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.09.2025: O prefeito Evandro Leitão apresenta, nesta terça-feira (9/9), às 9h, os resultados da primeira fase da reestruturação da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou nesta terça-feira, 16, à Câmara Municipal projeto de lei que cria cinco cargos públicos para a remuneração de integrantes da comissão de intervenção da gestão municipal na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.

Ao todo, são criados um cargo de interventor, com salário de R$ 17,5 mil, e outros quatro cargos de assistentes, em R$ 13,6 mil. A intervenção na Santa Casa foi autorizada pelo prefeito ainda em julho, com José Erialdo da Silva Júnior no comando da operação.

Apesar de ser colocada para votação apenas agora, a mensagem deve ter validade estendida para todo o período da intervenção, desde 15 de julho. Decretada inicialmente por 180 dias, a operação continua ocorrendo pelo menos até o início de 2026.

“Para o adequado funcionamento da referida comissão, faz-se necessária a regulamentação específica quanto à estrutura organizacional e ao regime remuneratório de seus membros”, justifica o prefeito na mensagem.

No início de setembro, o prefeito Evandro Leitão realizou balanço de conclusão da 1ª fase das ações de restauração da Santa Casa, destacando grande recuperação da capacidade de atendimentos da entidade, que incluiu a reabertura de 108 leitos para atendimentos.