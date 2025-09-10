Após intervenção, Santa Casa reabre 108 leitos e retoma realização de cirurgias

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.09.2025: O prefeito Evandro Leitão apresenta, nesta terça-feira (9/9), às 9h, os resultados da primeira fase da reestruturação da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Três meses após interromper a regulação de novos pacientes por problemas financeiros, a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza voltou a realizar cirurgias neste mês de setembro. Ao todo, 16 operações de urologia foram realizadas desde o dia 1°, após a reabertura de nove salas do centro cirúrgico da unidade.

Até o dia 31 de agosto, 108 leitos hospitalares foram reabertos na Santa Casa, sendo 98 de enfermaria e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Aproximadamente 200 pacientes foram atendidos desde o início da intervenção, em 16 de julho, cerca de 45 deles nas UTIs e 155 nas enfermarias.

As informações foram repassadas pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), nessa terça-feira,9, durante balanço da intervenção municipal na Santa Casa, iniciada em julho passado. Após as operações de urologia, as próximas a serem retomadas serão as cirurgias gerais, com previsão de reinício já para a próxima sexta-feira, 12.

"As cirurgias que voltaram agora foram as de urologia. Cirurgia de prostatectomia radical que são cirurgias para tratamento do câncer de próstata, orquiectomia para pacientes que também têm câncer de próstata e precisam fazer esses tratamentos... Agora na próxima semana, sexta-feira agora já vão começar as cirurgias gerais", explica a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo.

As cirurgias que estão sendo retomadas na Santa Casa são de pacientes que aguardavam pelos procedimentos na fila de regulação do Estado e do município. Um deles foi João Pereira, 74, aposentado natural do município de Icapuí, distante 201 quilômetros (km) da Capital operado na segunda-feira passada.

O idoso esperava pelo procedimento há três meses, devido ao descobrimento de um câncer de próstata. O filho dele, Osvaldo Santos, 38, comenta que a retomada das cirurgias na Santa Casa foi essencial para o pai, já que o município não poderia realizar a operação, por causa da complexidade.

"Já viemos encaminhados. Demos entrada no domingo e na segunda pela manhã os médicos fizeram a cirurgia. Na minha cidade não faz e a gente tem que vir para esses hospitais maiores. A expectativa agora é de que ele se recupere logo e a gente possa voltar para casa o mais rápido possível", conta o autônomo.

A retomada das cirurgias na Santa Casa ocorre também às vésperas do mutirão que irá ocorrer em toda a rede pública de saúde do Estado no próximo dia 20, para diminuir as filas cirúrgicas nos municípios cearenses.

Ao todo, 350 procedimentos serão realizados só nos hospitais públicos de Fortaleza. A Santa Casa será a unidade com mais operações, realizando 50 cirurgias gerais e 20 oftalmológicas.

"É um número considerável. Iremos tirar [da fila] diversos procedimentos cirúrgicos que estão represados há anos e que nós iremos fazer agora, podendo dar vazão e olhar para o cidadão e a cidadã fortalezense", pontua Evandro.

166 leitos devem voltar a funcionar até dezembro

De acordo com a gestão, mais 100 leitos serão reabertos no hospital até o dia 31 de outubro, e outros 66, até o fim de dezembro. As entregas têm seguido o calendário firmado com o Ministério da Saúde (MS) à época do anúncio da intervenção, que previa 274 leitos reabertos este ano, sendo 20 para a UTI.

Com a retomada das vagas, o hospital voltou a receber pacientes de outras unidades, em especial os oriundos de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do estado e do município, o que segundo Riane Azevedo, é essencial para aliviar a demanda nesses equipamentos.

"É muito importante esses leitos porque ajudam a esvaziar pacientes que estavam nas UPAs. Tinham pacientes há cinco dias, dez dias, entubados nas UPAs esperando leito de UTI e nós conseguimos trazer para cá", aponta a secretária.

Hospital passa por reformas internas e negociação de dívidas salariais

Junto aos atendimentos, a Santa Casa de Fortaleza passa também por mudanças administrativas e estruturais. Durante a visita ao hospital, Evandro afirmou que a gestão tem tocado pequenas reformas dentro da unidade e que deverá realizar intervenções também na parte externa.

A questão salarial, também destaques durante os meses de crise que levaram até a intervenção, está sendo avaliada. Segundo Riane, a equipe da Prefeitura responsável pela administração do hospital tem renegociado dívidas com os trabalhadores e mantém em dia os vencimentos desde que assumiram a gestão.

"A equipe que está aqui está conversando e negociando com todos esses pares, com os grupos que estão envolvidos, de forma que eles estão consensuando. Algumas pessoas permanecem e estão sendo feitos acordos e outros vão se retirar, porque isso faz parte de uma opção da pessoa, mas do dia que assumimos para cá, todos os pagamentos dos funcionários estão em dia", concluiu a secretária.

