Ciro Gomes participa de painel sobre Segurança Pública em Fortaleza

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) da Câmara dos Deputados, realiza nesta sexta-feira, 19, o seminário “O papel do Parlamento e a importância do Congresso para o desenvolvimento do País”, com a presença do ex-ministro e ex governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT). Promovido pela Fecomércio Ceará, evento ocorre a partir das 9h no Senac Aldeota, em Fortaleza.

Encontro reunirá parlamentares de várias regiões do Brasil, gestores públicos, entidades de classe e lideranças empresariais para discutir como o Parlamento pode contribuir para o fortalecimento da economia e do ambiente de negócios.

Com dois painéis temáticos, evento terá participação de Ciro Gomes como um dos debatedores do tema “Segurança Pública: desafios e soluções para o fortalecimento institucional e melhoria do ambiente de negócios”. A mediação, por sua vez, será conduzida pelo Deputado federal Danilo Forte (UNIÃO).

De maneira simultânea, outro painel relacionado à "Modernização fiscal e desenvolvimento econômico – Como a reforma tributária pode impulsionar os pequenos negócios" ocorrerá com os deputados federais Moses Rodrigues (UNIÃO), Mauro Benevides Filho (PDT), Fernanda Pessoa (UNIÃO) e o secretário estadual Domingos Filho (PSD).

Entre os destaques da programação também estão o deputado federal Luiz Gastão (PSD), presidente do Sistema Fecomércio Ceará e coordenador de Micro e Pequenas Empresas da FPE, e o deputado federal Joaquim Passarinho (PL-PA), presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

Confira programação completa:

Painel 1 – Segurança Pública: desafios e soluções para o fortalecimento institucional e melhoria do ambiente de negócios



Mediador: Deputado federal Danilo Forte (UNIÃO-CE)



Deputado federal Danilo Forte (UNIÃO-CE) Debatedores:

- Ciro Gomes, ex-governador do Ceará e ex-ministro;

- Felipe Cabral, Diretor-Executivo de Relações Institucionais e Governamentais da Abrasca;

- José Cid Sousa Alves do Nascimento, Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/CE.

Painel 2 – Modernização fiscal e desenvolvimento econômico: Como a reforma tributária pode impulsionar os pequenos negócios