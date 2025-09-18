Rota 22: PL Ceará faz novos encontros em Fortaleza e Juazeiro

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O PL Ceará realiza nesta sexta-feira, 19, e no próximo sábado, 20, as últimas edições do Seminário Rota 22, em Fortaleza e Juazeiro do Norte, respectivamente. Além das lideranças locais do partido, encontro na Capital cearense contará com a presença do senador e secretário-geral do PL, Rogério Marinho (PL-RN).
Em Fortaleza, o encontro acontece no Hotel Sonata de Iracema (Av. Beira Mar, 848) a partir das 19h. Já em Juazeiro, será na Câmara Municipal, às 17h.
“Vamos debater o que o presidente já entregou para Fortaleza e região, enfrentar de frente os problemas que temos hoje em várias áreas e, juntos, construir os próximos passos. Seminário é espaço de troca, formação e união”, destaca divulgação de evento.
Os seminários do Rota 22 estão sendo conduzidos desde agosto pelo então presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto. Na próxima segunda-feira, 22, Carmelo passará publicamente o comando estadual da sigla para o deputado federal cearense André Fernandes durante evento em Brasília.
por Camila Maia - Especial para O POVO
