Alcides é "candidatura confirmada" do PL ao Senado; já Priscila é "nome discutido"

Foto: Aurelio Alves ￼JULIERME Sena, vereador

O vereador Julierme Sena (PL) classificou como “confirmada” dentro do PL do Ceará a pré-candidatura do deputado Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal na eleição de 2026 pelo Estado. Fala ocorre após o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também reforçar a candidatura do deputado durante evento do partido em Brasília.

“Na verdade, o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro já tinha indicado o deputado Alcides para ser o nosso candidato. E agora o Valdemar, nosso presidente nacional, fez só endossar realmente a indicação do deputado ao Senado”, afirma Julierme, que é líder do PL na Câmara Municipal de Fortaleza.

A declaração de Valdemar a Alcides, no entanto, não foi a primeira neste sentido a ser realizada pelo presidente do PL, que já havia endossado, em junho, candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado. Questionado se isso representaria uma candidatura “dupla” do partido em 2026, Julierme desconversa.

“Na realidade estamos dialogando, porque temos aí esse arcabouço partidário da oposição, que eles também querem uma vaga de Senado. Então a gente vai aguardar, né, até lá a gente vai tentar ver uma forma de acomodar um e outro partido político”, diz o vereador, que destaca Alcides, no entanto, como “candidatura confirmada”.

“A vereadora Priscila tem todo o direito, até porque é a vereadora mais votada do Nordeste e merece todo o nosso reconhecimento e consideração, e é um excelente nome ao Senado. Aí (Alcides) já está confirmado e a Priscila está sendo discutido internamente com os colegas do PL”, conclui Julierme. (colaborou Camila Maia – Especial para O POVO)

