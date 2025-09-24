Guinada à direita: Pedetistas "tietam" nacionais do PL em Brasília

Foto: Divulgação/Redes Sociais Giro de pedetistas pelo Congresso contou com fotos ao lado do deputado Nikolas Ferreira

Realizado na última segunda-feira, 22, em Brasília, ato que confirmou a posse do deputado André Fernandes (PL) no comando do PL do Ceará também serviu como antecipação de possíveis futuros filiados do partido para a eleição de 2026.

Presentes no evento, o vereador PP Cell (PDT) e os deputados Antônio Henrique (PDT) e Lucinildo Frota (PDT) fizeram nesta terça-feira, 23, “tour” por Brasília com Fernandes e outros integrantes do PL, com direito a fotos com lideranças da sigla de Jair Bolsonaro (PL).

Antônio Henrique e PP Cell chegaram inclusive a “tietar” o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), uma das principais lideranças da sigla no País. “Perto dos grandes você fica maior”, divulgou PP Cell em legenda publicada nas redes.

“Sempre bom encontrar pessoas comprometidas com a defesa da família e dos valores que acreditamos”, corrobora Antônio Henrique. Ao lado de outros membros do PL cearense, os pedetistas também fizeram visita ao plenário da Câmara dos Deputados.

Após toda a comoção, parece mais que certo que o destino dos parlamentares para a disputa de 2026 deve seguir sendo a legenda de Bolsonaro e André Fernandes. Alinhados ao antigo grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio no PDT, os parlamentares vêm se aproximando do grupo bolsonarista desde a derrota de José Sarto (PDT) na eleição de 2024.

