Posse de André Fernandes antecipa migrações para o PL

Foto: Divulgação Posse do deputado André Fernandes como presidente do PL no Ceará

O deputado André Fernandes (PL) foi oficializado na noite de ontem como novo presidente do PL no Ceará. Em evento com lideranças do partido em Brasília, a posse simbólica também contou com a presença de uma série de parlamentares de outros partidos, todos com convites abertos para se filiarem ao PL. Entre estes, estiveram no ato os vereadores PP Cell (PDT) e Jorge Pinheiro (PSDB) e os deputados estaduais Antônio Henrique (PDT), Lucinildo Frota (PDT) e Pedro Matos (Avante). Entre membros do PDT que fazem oposição a Elmano de Freitas (PT) na Alece, apenas Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT) não participaram. Na prática, a posse acaba refletindo resultado da eleição de 2024 em Fortaleza, que alçou Fernandes como principal líder do PL no Estado.

Nova chapa

Apesar da cerimônia oficial desta segunda-feira, André já aparece como presidente do PL Ceará no sistema da Justiça Eleitoral desde 12 de setembro, com a vereadora Priscila Costa (PL) como secretária-geral da sigla.

Sucessão

André Fernandes assume posto que era ocupado pelo deputado Carmelo Neto (PL), que não participou de almoço realizado ontem em Brasília entre o novo presidente da sigla e parlamentares cearenses.

Mata Atlântica

O vereador Gabriel Biologia (Psol) denunciou nesta segunda-feira, 22, ação que desmatou nos últimos dias diversos hectares da área de Mata Atlântica localizada no entorno do Aeroporto de Fortaleza.

Alerta

A supressão da vegetação já é registrada em fotos de satélite da região, que deve receber um Centro Logístico da Fraport. Obra teve licenciamento liberado pela Semace, mas o vereador questiona legalidade do documento.

Mapeamento

O secretário Artur Bruno (Ipplan) comemora início da operação de novas estações metereológicas em Fortaleza. Equipamentos vão mapear pontos de calor pela cidade e fomentar a criação de políticas públicas.

Nos ares

A Coordenadoria Integrada de Operações Áreas (Ciopaer) comemora em 10 de outubro seus 30 anos. Hoje, são nove helicópteros e um avião para auxílio em ações policiais ou de emergência médica em todo o Estado.

Foto: FERNANDA BARROS Lan Heping, cônsul geral da China no Recife

República Popular da China 76

A Cônsul-Geral da China em Recife, Lan Heping, comanda nesta terça-feira evento na capital pernambucana de 76 anos da República Popular da China. Maior representação do governo chinês no Nordeste, o consulado receberá várias autoridades da região.

Audiovisual

Fortaleza recebe no próximo dia 30 de outubro o festival SET Nordeste, um dos principais encontros regionais de tecnologia audiovisual, broadcast e mídias da América Latina. Evento no Hotel Sonata, da Praia de Iracema.

Debate

Neste ano, encontro debaterá o futuro do mercado audiovisual no País. Entre os convidados estão João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, e Ruy do Ceará, do Sistema Verdes Mares.

Teatro infantil



Vem aí o 14º Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, que ocorre de 12 a 21 de outubro em diversos municípios do Ceará. /// Antes da programação em si, evento oferecerá um seminário virtual, realizado a partir de 29 de setembro, sobre artes cênicas e pedagogia. Inscrições e mais em festivaltic.com.br.



