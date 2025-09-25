Deputado diz que não "adianta" oposição lançar dois nomes do PL ao Senado

Foto: Reprodução/Instagram Vereadora Priscila Costa (PL) teve a pré-candidatura ao Senado Federal oficializada na noite desta quarta-feira, 24

Com as recentes movimentações em torno das candidaturas ao Senado Federal pelo Partido Liberal, com o nome do deputado Alcídes Fernandes e da vereadora Priscila Costa, aliados defendem o lançamento de um único nome à disputa. Segundo o deputado Lucinildo Frota, cotado para migrar para a sigla, a segunda cadeira cearense na Câmara Alta deve ser destinada para acordo entre a oposição.

“O presidente Valdemar falou no jantar da candidatura do deputado Alcídes Fernandes ao Senado, inclusive gravou um vídeo declarando o apoio à vereadora Priscila Costa. É um excelente quadro do PL, mas no meu entendimento seria o senador há uma vaga da indicação do PL”, diz em referência à cerimônia de troca de comando do PL Ceará, na segunda-feira, 22.

O então pedetista ainda teceu críticas à base aliada do governador Elmano de Freitas (PT), a qual possui cerca de oito nomes ventilados às duas vagas cearenses no Senado Federal. O grupo defende figuras como José Guimarães (PT), Cid Gomes (PSB), Moses Rodrigues (União) e Chagas Vieira para posto majoritário.

“A outra vaga que nós estamos conversando é para trazermos aliados ao grupo, essa vaga de Senado. Não adianta fazermos que nem o Governo do Estado que prometeu para sete pessoas a vaga do Senado e só são duas”, criticou. “Eu entendo que o nosso candidato a senador é Alcídes Fernandes, inclusive foi anunciado pelo ex-presidente Bolsonaro e foi anunciado também pelo Valdemar Costa Neto, nosso presidente nacional”, destaca Lucinildo.

Disputa pelo Senado no PL Ceará

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, realizaram nesta quarta-feira, 24, novo ato de defesa da pré-candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) para o Senado em 2026.

A fala, no entanto, ocorre menos de dois dias após Valdemar fazer a defesa de outro cearense, o deputado Alcides Fernandes (PL), para a vaga. A candidatura de Alcides foi defendida inicialmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com apoio também de quadros como Ciro Gomes (PDT).

