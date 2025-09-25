Valdemar e Michelle reforçam Priscila para o Senado e expõem disputa interna pela vaga

Foto: Reprodução/Instagram Vereadora Priscila Costa (PL) teve a pré-candidatura ao Senado Federal oficializada na noite desta quarta-feira, 24

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, realizaram nesta quarta-feira, 24, novo ato de defesa da pré-candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) para o Senado em 2026. Fala ocorre menos de dois dias após Valdemar fazer a defesa de outro cearense, o deputado Alcides Fernandes (PL), para a vaga.

“A Priscila chegou em um momento muito relevante ali, lutando a favor da vida, contra a pauta do aborto. E eu fico muito feliz porque a gente está criando uma rede de apoio de mulheres que têm um olhar muito importante para a política”, disse Michelle Bolsonaro. Atualmente, a ex-primeira-dama preside o PL Mulher, tendo Priscila como vice.

“A presidente Michelle tem um olhar especial e identificou a Priscila (...) e, se Deus quiser, em 2027 você estará aqui tomando posse como senadora”, complementou Costa Neto, que havia feito defesa semelhante para Alcides na segunda-feira. “Se Deus quiser, ele (Alcides) vai passar pelas convenções e vamos elegê-lo senador pelo Ceará. Vai ser pela primeira vez na história do PL, que é o maior partido do Brasil, eleger um senador pelo Ceará”.

A proximidade dos acontecimentos expõe disputa interna entre Alcides e Priscila por uma das vagas ao Senado na chapa da oposição para 2026. Na eleição, estarão em disputa duas vagas para a Câmara Alta, embora exista hoje entendimento entre o PL que uma das vagas deve ser utilizada para contemplar outros partidos da oposição no Estado.

Essa tese foi reforçada nesta semana, entre outros, pelo líder do PL na Câmara Municipal, Julierme Sena, que dá prioridade à candidatura de Alcides em 2026. “Na realidade estamos dialogando, porque temos aí esse arcabouço partidário da oposição, que eles também querem uma vaga de Senado. Então a gente vai aguardar, né, até lá a gente vai tentar ver uma forma de acomodar um e outro partido político”, diz o vereador.

“A vereadora Priscila tem todo o direito, até porque é a vereadora mais votada do Nordeste e merece todo o nosso reconhecimento e consideração, e é um excelente nome ao Senado. Aí (Alcides) já está confirmado e a Priscila está sendo discutido internamente com os colegas do PL”, conclui Julierme. Esta também não foi a primeira vez que Michelle e Valdemar destacaram candidatura de Priscila, que já havia recebido sinalização semelhante em junho.

