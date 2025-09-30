Após gafe, vereadores propõem congratulações a Raimundo do Queijo por seus 90 anos

Foto: Julio Caesar/O POVO Desde 2020, o estabelecimento comandado por Raimundo no Centro de Fortaleza é reconhecido como patrimônio turístico de Fortaleza

O vereador Adail Júnior (PDT) apresentou nesta terça-feira, 30, voto de congratulações ao empresário Raimundo Oliveira Araújo, conhecido como “Raimundo do Queijo”, pelos 90 anos do empresário, marco histórico e cultural do Centro de Fortaleza.

A homenagem foi apresentada após o vereador Aguiar Toba (PRD) pedir, por equívoco, um minuto de silêncio pela morte do empresário na manhã desta terça-feira. Poucos minutos após a Casa paralisar atividades em respeito, no entanto, o vereador Benigno Júnior (Republicanos) foi à tribuna para desmentir a informação e destacar que Raimundo está vivo.

Após a gafe, vereadores realizaram mobilização interna para "desfazer" o mau entendido, apresentando nova moção de congratulações ao empresário.

“O Raimundo do Queijo, hoje patrimônio afetivo e cultural da população, é conhecido não apenas pela boa comida e pela cerveja gelada, mas também por ter se tornado um dos pontos mais disputados do pré-Carnaval de Fortaleza, movimentando o Centro da cidade e fomentando a vida cultural e econômica da região”, diz a matéria.

