Evandro diz que linhas suspensas voltarão à circular nesta quarta-feira

O prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou agora há pouco que todas as linhas suspensas por decisão do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) na última segunda-feira, 29, estarão de volta à circulação até esta quarta-feira, 1º de outubro.

Anúncio foi feito durante entrega da reforma do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do Serviluz. O prefeito, no entanto, não detalhou qual acerto foi obtido para a resolução do problema.

“Ontem todos nós fomos pegos de surpresa, a população fortalezense foi pega de surpresa quando o Sindiônibus, eles excluíram 25 linhas de ônibus em toda Fortaleza, perfazendo um total de 29 trechos”, disse o prefeito.

“E nós não aceitamos, estávamos em tratativa, fomos pegos de surpresa tanto quanto a população. E estamos anunciando que todos esses trechos que foram retirados estarão retornando amanhã”, afirmou.

