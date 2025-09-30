Logo O POVO+
"Prefeitura não tem como dialogar sob pressão", diz presidente da Etufor sobre suspensões
George Dantas afirma que diálogo só será restabelecido se Sindiônibus voltar atrás de decisão que suspendeu linhas; trajetos mais afetados podem receber reforço até amanhã
￼A linha 200 - Ant. Bezerra/Centro foi uma das suspensas (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
O presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza, George Dantas, reafirmou nesta terça-feira, 30, que a Prefeitura de Fortaleza foi “surpreendida” pela “decisão unilateral” do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) que suspendeu o funcionamento de até 25 linhas de ônibus do município.

Em passagem pela Câmara Municipal, ele destaca que a Prefeitura já abriu diálogo com cooperativas de transporte alternativo, como a Cootraps, para diminuir impactos da decisão na população. Dantas também critica que a suspensão teria sido definida em meio a negociações com a gestão, o que inviabilizaria retomada de diálogo com o órgão.

“Por conta de ser uma pressão, não tem como a Prefeitura dialogar na pressão. Se formos restabelecer o diálogo, que foi constante nesse ano, é preciso reverter a decisão unilateral de ontem”, afirma. “O que estava planejado era que ela só faria qualquer medida em novembro, que é o mês da data-base, né? Então, agora nós não vamos estar chamando para o diálogo, porque nós não concordamos com essa medida unilateral”, afirma.

Neste sentido, o presidente da Etufor destaca tratativas internas da gestão de olho em remanejamento de frota ou até de ampliação do transporte alternativo. A ideia, afirma Dantas, é reforçar a partir desta quarta-feira, 1º, trajetos mais afetados pela suspensão de linhas. “Nós temos cinco linhas suspensas onde a região ficou completamente dessasistida”. (colaborou Camila Maia – Especial para O POVO)

