Prefeitura estuda ampliar transporte alternativo contra suspensão de linhas

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), estuda ampliar oferta de transporte público alternativo, como vans e topics, como forma de suprir demanda provocada após o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo (Sindiônibus) anunciar a suspensão de 25 linhas de ônibus na Capital. A proposta foi levantada durante longa reunião entre Evandro e gestores da Prefeitura de Fortaleza na noite desta segunda-feira, 29. Apesar de contar com a simpatia de técnicos da gestão, a proposta ainda se encontra em fase de análise. Feita sem qualquer aviso prévio, a suspensão de linhas causou uma série de transtornos entre a população nesta segunda-feira, 29, com diversos relatos de atrasos entre trabalhadores e estudantes.

In loco

Na manhã desta terça-feira, 30, o presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas, estará na Câmara Municipal para debater a questão da suspensão de linhas com vereadores.

Unilateral

Segundo a Etufor, a suspensão de 25 linhas de ônibus foi feita de forma "unilateral" pelo Sindiônibus, sem autorização municipal. Empresários do setor alegam crise financeira e dificuldades de manutenção do custeio do sistema.

Bastidores

A decisão por ampliar o transporte alternativo, no entanto, pode não ser a melhor solução possível para o Sindiônibus. Leitura de "chantagem" de demandas do setor, no entanto, tem incomodado gestores municipais.

Cultura

O Cineteatro São Luiz recebe a partir desta quinta-feira, 2, até domingo, 5, o espetáculo Koi-Guera, da Edisca, que volta aos palcos após 27 anos para novas encenações. Temporada única, com ingressos no Sympla.

Anuário...

A edição 2025-2026 do Anuário do Ceará foi lançado nesta segunda-feira, 29, na Região do Cariri. Solenidade no iu-á Hotel, em Juazeiro do Norte, teve participação de diversos políticos, artistas e empresários da região.

...No Cariri

Nesta edição, o Anuário conta com capítulo especial dedicado ao Cariri. Intitulado "Anuário do Cariri", o capítulo apresenta perfil dos eleitores, perfil populacional e perfil de cada um dos prefeitos dos 29 municípios da região.

MP vai investigar desmatamento

O Ministério Público instaurou Inquérito Civil Público para analisar licenças e autorizações da obra que promoveu, na semana passada, a supressão de cerca de 40 hectares de Mata Atlântica localizados no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

Crime ambiental

A investigação ocorre após provocação feita pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol) e será conduzida pela 134ª Promotoria de Justica e pelo Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema).

Apuração

O MP esteve no local na última quarta-feira, 24, e na sexta-feira, 26, acompanhado pelo órgão técnico. Ainda na semana passada, a Sema e a Semace suspenderam a licença ambiental da empresa que conduzia a obra.

Kátia Freitas

A cantora e compositora Kátia Freitas anunciou ontem seu retorno a apresentações públicas. Ela participa neste sábado, às 15h, de Roda de Conversa no Museu da Fotografia, abrindo comemorações dos 30 anos de seu primeiro disco, que contarão com uma série de ações especiais, inclusive shows. Ingressos no Sympla.



