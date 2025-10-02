Deputado contesta punição leve dada a Inspetor Alberto: "Deixa barato"

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.09.2025: Guilherme Sampaio - Deputado Estadual, Antonio Carlos - Presidente do PT Municipal, Evandro Leitão. Posse da direção do PT Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Autor de representação contra Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, o deputado Guilherme Sampaio (PT) contestou nesta quinta-feira, 2, punição de “advertência escrita” aplicada pelo colegiado por conta de ataques do vereador, que acusou o Partido dos Trabalhadores de possuir ligações com facções criminosas.

“Acho insuficiente. Uma punição dessa natureza deixa barato o ataque criminoso que o vereador fez à imagem do partido”, disse Sampaio, que cobrava punição mais dura contra o parlamentar. “Abre espaço para uma impunidade que não inibe que situações como essa voltem a ocorrer”, continua ainda o petista.

Definida nesta quinta-feira pelo Conselho de Ética, a punição ainda precisará ser votada pelo plenário da Câmara Municipal. Apesar da reprovação de Sampaio, outros petistas da Câmara Municipal classificaram positivamente a sanção.

“Ficamos satisfeitos que o Conselho de Ética compartilhe desse entendimento e leve o debate ao plenário. No caso específico do Inspetor, entendemos que se trata de uma reincidência em situações que o levaram ao Conselho de Ética”, disse Mari Lacerda (PT).

