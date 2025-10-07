Alinhado com bolsonaristas, PP Cell deve ser expulso do PDT

Foto: Reprodução/Instagram PP Cell André Fernandes e PPCell

Alinhado com bolsonaristas e com convites para se filiar ao PL, o vereador PP Cell (PDT) pode ser expulso dos quadros do PDT no Ceará. A posição, que abriria caminho para o vereador se filiar ao PL de olho em disputar vaga na Câmara dos Deputados em 2026, já é defendida abertamente por integrantes do partido no Estado.

“A relação com o PP Cell é excelente, mas, partidariamente, eu não concordo com a maneira que ele está fazendo”, diz Adail Júnior (PDT), que destaca “desrespeito” do correligionário à posição fechada pelo partido de apoio ao governo Evandro Leitão (PT).

“O PDT tem que tomar uma posição com relação ao PP Cell. Nós temos que tomar, talvez abrir um Código de Ética, chamar o PP Cell, porque afinal de contas nós fazemos parte do governo municipal. Nós entendemos que o PP Cell hoje é oposição, mas foi uma decisão partidária”, continua o vereador.

“Não é nem questão dele em si, eu defendo que fique no PDT quem é pedetista, quem segue as orientações, digamos assim, quem segue a bandeira pedetista. Acho que nós já temos motivo (para expulsar o vereador), o que está esperando é mais uma decisão que passe”, conclui Adail Júnior.

De malas prontas

Na prática, uma expulsão do PDT acabaria sendo “positiva” para o vereador, que é pré-candidato a deputado federal e já fechou acordo para filiação ao PL. Como não haverá janela partidária para troca de partidos para vereadores em 2026, o hoje pedetista poderia ter o mandato na Câmara Municipal questionado no caso de uma mudança de sigla.

A Justiça Eleitoral, no entanto, tem aceitado trocas no caso de expulsão do partido antigo. Desde o início deste ano, o vereador não tem escondido já ter aceitado convite por filiação ao PL. Outros integrantes do PDT, por outro lado, tem defendido uma "liberação" para o parlamentar deixar o partido. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

