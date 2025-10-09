Petista rejeita apoio a pré-candidatos ao Senado que votaram contra MP dos bancos e bets

Foto: Junior Pio/Alece A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) acionou o Ministério Público do Ceará (MPCE) contra a suspensão das linhas de ônibus em Fortaleza, anunciada nesta segunda-feira, 29

A deputada Larissa Gaspar (PT) criticou nesta quinta-feira, 9, decisão da Câmara dos Deputados que retirou de pauta a Medida Provisória (MP) do governo Lula (PT) que previa o aumento de uma série de impostos sobre bancos, casas de apostas online (bets) e parcelas mais ricas da população.

Questionada sobre voto contrário de pré-candidatos ao Senado do bloco governista, como Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União), a parlamentar foi direta: “Eu lamento profundamente o posicionamento desses parlamentares, não contam com o meu voto de forma alguma, em hipótese alguma” disse Larissa à Vertical.

“Porque eu jamais apoiarei sujeitos que se manifestam contra os reais interesses da população do nosso país. É lamentável que a gente tenha representantes cearenses votando contra o povo, impedindo que se faça justiça social, que se faça justiça tributária nesse país, porque para mim é uma questão lógica: quem ganha mais, paga mais”, diz.

Na prática, a retirada de pauta determinada pela Câmara dos Deputados acabou “caducando” a MP, que perdeu a efetividade. O governo esperava usar a medida para ampliar arrecadação em 2025 e 2026 em até R$ 50 bilhões, de olho em compensar recente aprovação da isenção de IR para pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais.

A proposta afetava sobretudo parcelas mais ricas da população, aumentando tributação sobre casas de apostas, títulos imobiliários e do agronegócio e prevendo a repatriação de recursos enviados ao Exterior. Para Larissa Gaspar, votos contrários à medida devem ser levados em consideração na escolha de candidaturas da esquerda em 2026 no Ceará.

“É possível que sim, porque toda ação tem uma consequência, e a população brasileira e, no caso, a população cearense mais adiante vai definir para onde ela direcionará suas esperanças”, diz. “Não foi uma derrota do governo Lula ontem, mas sim uma derrota do povo brasileiro, da população que quer mais justiça tributária”, diz. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

