Pré-candidatos aliados votam contra Lula na Câmara

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Governo já contabiliza derrota e rejeição do MP que substitui O IOF

A Câmara dos Deputados retirou de pauta nesta quarta-feira, 8, Medida Provisória (MP) do governo Lula (PT) que previa uma série de aumentos de impostos. Na prática, a decisão prejudica de forma definitiva a medida, que era defendida pelo Planalto de olho em bancar a arrecadação após a isenção do IR para pessoas com renda de até R$ 5 mil. A definição ocorreu após aprovação de requerimento pela retirada de pauta, que teve 251 votos a favor contra 193 contra. Entre cearenses, placar acabou invertido, com oito favoráveis contra dez contrários. Entre os votos que acabaram impondo a derrota ao governo, chama a atenção a presença de dois pré-candidatos ao Senado Federal pela base governista em 2026: Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União).

A "ponte"

Mesmo com o voto contrário ao interesse do governo petista, Moses vem sendo a principal aposta de governistas cearenses no sentido de "conquistar" apoio do União Brasil para a reeleição de Elmano de Freitas (PT) em 2026.

O "sucessor"

Já Júnior Mano é hoje um dos principais nomes de olho na indicação da chapa encabeçada pelo PT no Estado, sendo inclusive apoiado oficialmente pelo senador Cid Gomes (PSB), que tem negado disputar reeleição.

Climão

Nos bastidores da bancada cearense, no entanto, as recorrentes posições dos deputados contrárias a Lula podem "pesar" nas definições do próximo ano. Sobretudo em eleição com especial interesse nacional pelo Senado.

Haja cearense

A Alece aprovou ontem projeto que concede título de cidadania cearense ao cantor baiano Washington Bell Marques. No projeto, Missias do MST (PT) destaca antiga relação do músico com micaretas tradicionais do Estado.

Empreender

O Centro de Eventos recebe até esta sexta-feira, 10, a Feira do Empreendedor 2025, promovida pelo Sebrae. Nesta quinta-feira, 9, um dos destaques será palestra de André Santos, embaixador do Mercado Livre, às 15h.

Negócios

Além da extensa programação do evento, a Feira também conta com participação da Junta Comercial do Ceará (Jucec), com stand de informações sobre abertura de empresas e de formalização e expansão de negócios.

Foto: FÁBIO LIMA Iraguassú Filho

PDT nega "acordo" com PP Cell

O presidente do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho, negou ontem existência de "acordo" pela expulsão do vereador PP Cell (PDT) dos quadros do partido. Em entrevista à Vertical, o parlamentar disse ter "alinhado" a expulsão em diálogo com o partido.

Alto lá

"A conversa que tem alinhado com eles é que eu serei expulso do partido", disse o vereador. Iraguassú, no entanto, afirma que qualquer expulsão precisaria seguir rito processual definido no estatuto do partido.

Processo

"Não há 'acordo' sobre isso. Só acontece se alguém, por exemplo, aciona o Conselho de Ética do partido e é aberto um processo", diz. PP Cell busca deixar o partido de olho em disputar cargo de deputado pelo PL em 2026.

Condomínios



O RioMar Fortaleza recebe nesta quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, o ExpoMarket Condomínios, evento voltado para o segmento condominial. /// A feira é promovida pelo Grupo de Comunicação O POVO e terá mais de 51 espaços expositivos de negócios, além de palestras de nomes como Marcus Nobre, da uCondo.



