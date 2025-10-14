Advogado próximo de Moses é exonerado do Dnocs; deputado nega indicação

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil-CE) será o relator do Plano Nacional de Educação (PNE)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, assinou nesta terça-feira, 14, uma série de exonerações em cargos federais no Nordeste. Entre as mudanças, está a exoneração do advogado Alex Renan de Sousa Galvão como Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Alex é irmão do também advogado Allan de Sousa Galvão, gestor próximo do deputado federal Moses Rodrigues (União). A exoneração ocorre poucos dias após o parlamentar votar contra interesse do governo Lula (PT) em MP que previa aumento de impostos sobre alguns setores da economia, como bets e bancos.

Procurada pela coluna, no entanto, assessoria do deputado rejeita qualquer relação com a indicação de Alex Galvão do Dnocs. Eles afirmam que o advogado não é ligado diretamente ao deputado, e que a nomeação e a exoneração foram "escolhas técnicas".

Ex-funcionário do gabinete de Moses entre 2021 e 2023, Allan Galvão (o irmão do exonerado) chegou inclusive a assumir cargos no Dnocs por indicação de Moses. No início deste ano, ele chegou também a ser indicado como secretário do Planejamento e Gestor da gestão do pai do deputado, Oscar Rodrigues (União), na Prefeitura de Sobral.

Em vídeos recentes de Moses nas redes, o advogado é citado como “assessor especial” do deputado. Já Alex, de fato, não é seguido pelo deputado nem aparece em publicações recentes com o parlamentar.

Na última sexta-feira, 10, o deputado José Guimarães (PT) afirmou que o governo Lula iria exonerar pessoas ligadas a deputados “infieis” em votações no Congresso. “Precisamos colocar ordem na casa. Não pode ficar um deputado com cargos na gestão ficar votando contra o governo”, disse. Moses atualmente é aliado do PT no Ceará, sendo inclusive cotado a disputar pelo Senado no caso de uma aliança com o União Brasil no Estado.

