Ciro Gomes teria pedido desfiliação do PDT, afirma CNN Brasil
Lideranças locais e nacionais do partido, no entanto, afirmam que ainda não foram procuradas pelo ex-ministro
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2025: .Ciro Gomes se reúne com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará Foto: /Daniel Galber Especial para O POVO) (Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo)
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) teria confirmado na manhã desta sexta-feira, 17, seu pedido de desfiliação do PDT, partido que integra desde 2015. A informação foi confirmada agora há pouco pela CNN Brasil.

Procuradas pela coluna, lideranças locais e nacionais do PDT, no entanto, afirmam que ainda não receberam qualquer manifestação neste sentido do ex-ministro. "Não chegou nada para a gente", diz o deputado André Figueiredo, vice-presidente nacional do partido.

"Nem na Nacional chegou nenhum pedido", continua Figueiredo, em linha com o presidente nacional Carlos Lupi. "No sistema continua filiado e não há pedido protocolado no PDT do Ceará", corrobora Iraguassú Filho (PDT), presidente do PDT Fortaleza.

Como a coluna noticiou nesta quinta-feira, 16, aliados de Ciro já dão como "certa" a filiação do ex-ministro ao PSDB na próxima quarta-feira, 22

