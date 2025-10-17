Ciro Gomes teria pedido desfiliação do PDT, afirma CNN Brasil

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) teria confirmado na manhã desta sexta-feira, 17, seu pedido de desfiliação do PDT, partido que integra desde 2015. A informação foi confirmada agora há pouco pela CNN Brasil.
Procuradas pela coluna, lideranças locais e nacionais do PDT, no entanto, afirmam que ainda não receberam qualquer manifestação neste sentido do ex-ministro. "Não chegou nada para a gente", diz o deputado André Figueiredo, vice-presidente nacional do partido.
"Nem na Nacional chegou nenhum pedido", continua Figueiredo, em linha com o presidente nacional Carlos Lupi. "No sistema continua filiado e não há pedido protocolado no PDT do Ceará", corrobora Iraguassú Filho (PDT), presidente do PDT Fortaleza.
Como a coluna noticiou nesta quinta-feira, 16, aliados de Ciro já dão como "certa" a filiação do ex-ministro ao PSDB na próxima quarta-feira, 22.
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.