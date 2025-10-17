Presidente do PSDB Ceará confirma filiação de Ciro ao partido

Foto: AURÉLIO ALVES Ciro Gomes participa de evento do PSDB ao lado de Tasso Jereissati e de outras lideranças tucanas e do PDT

O presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, confirmou nesta sexta-feira, 17, retorno do ex-presidenciável Ciro Gomes aos quadros do PSDB. Mudança foi confirmada no mesmo dia em que o ex-ministro oficializou desfiliação do PDT.

Segundo o anúncio, filiação ocorrerá às 9h da próxima quarta-feira, 22, em evento no Hotel Mareiro, em Fortaleza. Devem participar diversas lideranças da oposição, incluindo o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).



“Quero agradecer imensamente ao senador Tasso Jereissati, que foi o principal integrante dessa articulação, por convencer o Ciro que o PSDB era o partido certo. Agora essa primeira etapa foi concluída com sucesso”, disse Ozires Pontes.