Presidente do PSDB Ceará confirma filiação de Ciro ao partido

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, confirmou nesta sexta-feira, 17, retorno do ex-presidenciável Ciro Gomes aos quadros do PSDB. Mudança foi confirmada no mesmo dia em que o ex-ministro oficializou desfiliação do PDT.
LEIA TAMBÉM: Volta de Ciro ao PSDB desmente lorota de Tasso "aposentado"
Segundo o anúncio, filiação ocorrerá às 9h da próxima quarta-feira, 22, em evento no Hotel Mareiro, em Fortaleza. Devem participar diversas lideranças da oposição, incluindo o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).
“Quero agradecer imensamente ao senador Tasso Jereissati, que foi o principal integrante dessa articulação, por convencer o Ciro que o PSDB era o partido certo. Agora essa primeira etapa foi concluída com sucesso”, disse Ozires Pontes.
