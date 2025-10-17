Volta de Ciro ao PSDB desmente lorota de Tasso "aposentado"

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TASSO Jereissati e Ciro Gomes

Confirmada “de vez” nesta sexta-feira, 17, retorno de Ciro Gomes aos quadros do PSDB reafirmam também influência do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) como uma das principais lideranças da oposição no Ceará, desmentindo boatos de uma possível "aposentadoria" política do tucano.

Segundo aliados de Ciro, o retorno do ex-ministro ao PSDB contou com articulação do ex-senador tucano em todas as etapas, incluindo diálogos com demais membros da oposição – até mesmo ex-adversários ferrenhos, como André Fernandes (PL).

LEIA TAMBÉM: Presidente do PSDB Ceará confirma filiação de Ciro ao partido



Nos bastidores, Tasso tem sido um dos principais defensores da tese de uma candidatura “unificada” da oposição para 2026, minimizando atritos entre Ciro, PL e membros do União Brasil. Inicialmente rejeitada por parte dos bolsonaristas, tese acabou crescendo e adquirindo feições de “quase unanimidade” entre o grupo.

O protagonismo de Tasso no processo foi destacado inclusive pelo presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, no anúncio oficial da filiação de Ciro. “Quero agradecer imensamente ao senador Tasso Jereissati, que foi o principal integrante dessa articulação, por convencer o Ciro que o PSDB era o partido certo. Agora essa primeira etapa foi concluída com sucesso”, disse.

Nas conversas internas, o ex-senador era inclusive cotado como “porta-voz” do anúncio da filiação. O anúncio, no entanto, foi antecipado a pedido de Ozires.

