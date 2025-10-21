André Fernandes: Saída do PDT foi "grande passo" para candidatura de Ciro a governador

Foto: AURÉLIO ALVES André Fernandes deixou em aberto a possibilidade de disputar o governo do Ceará em 2030.

Principal liderança do PL no Ceará, o deputado André Fernandes classificou nesta terça-feira, 21, saída de Ciro Gomes do PDT como um “grande passo” pela candidatura do ex-ministro ao Governo do Ceará pela oposição.

O parlamentar também confirma que irá participar de evento desta quarta-feira, 22, no Hotel Mareiro que irá confirmar retorno de Ciro ao PSDB. Além dele, outras lideranças da oposição, como o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-deputado Capitão Wagner (União) também participarão do ato.

Mais cedo, o pai de André, deputado Alcides Fernandes (PL), já havia dado declaração positiva ao O POVO sobre o evento, destacando possibilidade de apoiar uma candidatura de Ciro ao Governo do Ceará. "Queremos estar com o Cirão do povo lá. Juntos, nós somos mais fortes para libertar o Ceará”, disse Alcides.

“Ciro é uma pessoa que está realmente preocupando a esquerda. É um 'cabra-velho' que vem para alavancar, já aprovou como governador, como prefeito e não está só para brincar, não. Se ele vier (a concorrer como governador), nós vamos abraçar o projeto", afirma ainda.

