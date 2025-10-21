Ciro confirma filiação amanhã, mas ainda não deve "cravar" pré-candidatura ao Governo

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo ￼CIRO Gomes com deputados de oposição

O ato de filiação do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes ao PSDB não deve oficializar pré-candidatura ao Governo do Estado, segundo lideranças ouvidas pela Vertical. A ocasião, por sua vez, reunirá nomes da oposição como o presidente do PL Ceará, deputado federal André Fernandes, e o presidente estadual do União, Capitão Wagner.

Em entrevista à Vertical, o líder do PSDB na CMFor, vereador Jorge Pinheiro, afirmou que uma eventual candidatura do ex-ministro precisa aguardar outras definições locais. “É claro que todos nós estamos querendo isso. É o grande nome para salvar o Ceará (...) há muitas peças a se mover no tabuleiro, muita água para passar embaixo da ponte, mas a gente acredita que sim, ele virá a ser o nosso candidato a governador”, diz.

LEIA MAIS | Justiça do DF julgará recurso de Ciro no mesmo dia de filiação ao PSDB

O ato de filiação reunirá lideranças locais da oposição, como o deputado federal André Fernandes, que anteriormente defendeu chapa pura do PL nas eleições majoritárias de 2026. O ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-deputado Capitão Wagner também estarão presentes, juntamente a bancada estadual de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

“Estamos conversando com o PL, União Progressistas, Novo e várias outras lideranças, que apesar de estarem em outros partidos, também tem o interesse de que o Ciro Gomes seja o candidato para que nós possamos salvar o nosso Ceará”, afirma pinheiro.

Ele continua: “O PL também está nessa mesma conjuntura. O André Fernandes, inclusive, vai estar lá amanhã, já conversei com ele, vai se fazer presente amanhã também na filiação do Ciro. E nós todos, Roberto Claudio, Capitão Wagner, André Fernandes, e todas as lideranças desses partidos (...) Estaremos juntos e todos nós a um só clamor: Que Ciro, venha salvar o Ceará”.

A ida de Ciro deve fortalecer os quadros dentro do partido, conforme Pinheiro. Além do ex-ministro, o ex prefeito José Sarto anunciou também a filiação na sigla tucana para mesmo evento da quarta-feira, 22. “Estaremos recebendo no Ninho Tucano Ciro Gomes, juntamente com outras lideranças políticas que vierem com ele, somando esse grupo e fortalecendo o PSDB”, ressalta.

Leia mais Deputados tentam reverter esvaziamento do orçamento do Dnocs

Justiça do DF julgará recurso de Ciro no mesmo dia de filiação ao PSDB

Sarto: "PDT aceitou o papel menor de ‘puxadinho’ do PT Sobre o assunto Deputados tentam reverter esvaziamento do orçamento do Dnocs

Justiça do DF julgará recurso de Ciro no mesmo dia de filiação ao PSDB

Sarto: "PDT aceitou o papel menor de ‘puxadinho’ do PT

por Camila Maia - Especial para O POVO