Justiça do DF julgará recurso de Ciro no mesmo dia de filiação ao PSDB

Foto: Daniel Galber - especial para O POVO; Reprodução/Instagram A prefeita Janaína Farias (PT) desejou que Ciro responda na Justiça por suas falas. Na foto: Ciro Gomes à esquerda e Janaína Farias à direita.

O ex-ministro Ciro Gomes deverá confirmar nesta quarta-feira, 22, seu retorno ao PSDB. Ato ocorre a partir das 9h30min no Hotel Mareiro da Praia de Iracema e deve contar com participação de lideranças da oposição no Estado, como Tasso Jereissati (PSDB).

Curiosamente, filiação de Ciro ocorre justamente no mesmo dia em que o Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) iniciará julgamento de novo recurso dele contra condenação de indenização à prefeita Janaína Farias (PT).

Em maio deste ano, o ex-ministro foi condenado pela 1ª instância em Brasília a pagar indenização de R$ 52 mil para a petista, após ataques pessoais durante entrevistas à imprensa. Em agosto, a Corte decidiu rejeitar os primeiros recursos de Ciro contra condenação na 1ª instância.

O caso, no entanto, ainda possui recursos pendentes no próprio TJDFT, que foram incluídos na pauta de julgamento de sessão online que começa a partir desta quarta-feira, 22.

