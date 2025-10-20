Ciro é "candidatíssimo" ao Governo, reforçam aliados

Foto: Reprodução/TV Globo ￼CIRO Gomes

Prestes a se filiar ao PSDB nesta quarta-feira, 22, o ex-ministro Ciro Gomes já é dado como certo por aliados como candidato ao Governo do Ceará em 2026. As afirmações ocorrem após parte da imprensa nacional veicular possível nova candidatura do agora ex-pedetista à Presidência da República, o que já é dado como "praticamente superado". Entre aliados próximos de Ciro, nem mesmo o interesse do ex-prefeito Roberto Cláudio (União) pelo cargo é visto mais como impeditivo para a possível candidatura. "O Roberto é soldado, para a missão que for dada", disse uma fonte ligada ao grupo. No evento desta quarta-feira, são esperadas diversas lideranças da oposição no Estado, incluindo o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e até parlamentares do PL no Ceará.

Recurso

Curiosamente, filiação de Ciro ocorre justamente no mesmo dia em que o Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) iniciará julgamento de novo recurso dele contra condenação de indenização à prefeita Janaína Farias (PT).

Indenização

Em agosto, a Corte decidiu rejeitar recursos de Ciro contra condenação na 1ª instância, que fixou pagamento de indenização de R$ 51 mil do pedetista. Caso ainda pode parar em instâncias superioras.

Dra. Mayra

A oposição do governo Elmano realiza hoje mais um "Café da Oposição". Desta vez, com convite à médica Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde que, na gestão Bolsonaro, ganhou a alcunha de "Capitã Cloroquina".

SOS Dnocs

A Alece realizou ontem audiência sobre a atual situação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), com sede em Fortaleza. Participaram o deputado estadual Acrísio Sena (PT) e o deputado federal José Airton (PT).

Orçamento

Deputados e servidores criticam esvaziamento do Dnocs, que ocorreria desde as primeiras gestões Lula (PT). Ideia é iniciar mobilização para "destravar" emenda da bancada do Ceará com R$ 150 milhões para o órgão.

Cúpula

Na semana passada, aliado do deputado Moses Rodrigues (União) foi exonerado de uma das diretorias do órgão. No Ceará, principais indicações da cúpula são dos deputados AJ Albuquerque (PP) e José Guimarães (PT).

Foto: FCO FONTENELE Senador Eduardo Girão

"Ciro não representa a direita"

O senador Eduardo Girão (Novo) comentou ontem possível candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará em 2026. Também no páreo da vaga, Girão destacou "mente brilhante" de Ciro, mas questionou credenciais dele para representar a direita.

Alinhamento

"Eu não vejo essa coerência de grupos da direita conservador, centro-direita, que eu me encaixo, numa proposta capitaneada por ele (Ciro) caso ele venha a ser candidato", argumenta Eduardo Girão, em entrevista ao O POVO.

"Brilhante"

"Agora, é uma mente brilhante, não tenha dúvida que o Ciro é uma mente brilhante que essa terra produziu", pontua o senador. Girão esteve nesta segunda na sede do O POVO, onde concedeu entrevista à Rádio O POVO CBN.

Evangelizar



O aterro da Praia de Iracema recebe neste sábado, 25, a 18º edição do Evangelizar É Preciso Fortaleza, encontro de música e oração conduzido pelo padre Reginaldo Manzotti. /// Neste ano, evento terá terma "Fortalecei-nos na fé" e terá apresentações também de Danilo Dyba, George Moraes, Ana Clara Rocha & Ítalo e outros.



