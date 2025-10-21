Sarto: "PDT aceitou o papel menor de ‘puxadinho’ do PT

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O ex-prefeito José Sarto (PDT) anunciou nesta terça-feira, 21, que seguirá mesmo rumo do ex-ministro Ciro Gomes e irá trocar o PDT pelo PSDB para as próximas eleições.
Pré-candidato a deputado federal, Sarto confirmou a mudança em vídeo divulgado nas redes sociais. Nas imagens, o deputado também faz uma série de críticas aos atuais rumos do PDT, sobretudo pela decisão da sigla pela reaproximação com gestões petistas.
“Saio do partido com a certeza de que dei o meu melhor na luta pela justiça social e pelo combate às desigualdades. Infelizmente, o PDT, partido de imensa tradição e luta, aceitou o papel menor de “puxadinho” do PT”, afirma.
O Ceará pede renovação de projetos e novas alternativas para enfrentar o apodrecimento da máquina pública cearense. Esse novo projeto será liderado, no PSDB, por dois grandes políticos cearenses que já colocaram o Estado no rumo do desenvolvimento: Ciro Gomes e Tasso Jereissati”, diz ainda o ex-prefeito.
