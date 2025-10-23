Palanque da oposição é "casamento de Frankenstein com Mula sem Cabeça", diz petista

Foto: FÁBIO LIMA ￼ANDRÉ Fernandes, Alcides Fernandes e Ciro Gomes

Líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa, o deputado Guilherme Sampaio (PT) criticou nesta quinta-feira, 23, “frente ampla” da oposição do Ceará reunida ontem durante evento de filiação do ex-ministro Ciro Gomes ao PSDB.

Em discurso na tribuna da Alece, o petista destacou histórico de divergências entre parte dos participantes do evento, como Ciro, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União), classificando a união como “casamento de Frankenstein com Mula sem Cabeça”, em referência ao monstro do romance de Mary Shelley e à criatura folclórica brasileira.

“Esse casamento de Frankenstein com Mula sem Cabeça, que ninguém sabe se vai vingar, encontrou na oposição bolsonarista um novo porta-voz no Estado do Ceará”, disse o deputado, que rebateu tese de “preocupação” da base aliada com a candidatura de Ciro, que vem sendo repetida por opositores nos últimos dias.

“Não precisa nem se esforçar para desmoralizar Ciro, porque ele é muito competente em se desmoralizar. Um desocupado que, nos últimos quinze anos, só se ocupa de atacar a honra alheia. Se elegeu deputado federal pelo prestígio do irmão, e devolveu para a população não apresentando um único projeto”, continua.

