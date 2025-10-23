Priscila precisa ter "humildade" de saber que PL escolheu Alcides, diz vereador

Foto: Divulgação/CMFor Marcelo Mendes acusa AMC de ter meta de multas; vereadores reagem em plenário

Articulador próximo do deputado André Fernandes no PL, o vereador Marcelo Mendes (PL) reforçou nesta quinta-feira, 23, que o PL já teria decisão fechada pela indicação do deputado Alcides Fernandes (PL) como único candidato da sigla ao Senado em 2026.

Em conversa com a Vertical, o vereador classificou como “absolutamente saudável” a pré-candidatura da colega ao Senado, mas destacou “convergência” entre todas as lideranças do PL nacional e local pela indicação do deputado.

“Ela é uma grande mulher, campeã de votos, a mais votada na história do Ceará, nossa colega e líder. Então é absolutamente saudável que ela pleiteie. Mas ela também tem que ter a compreensão e a humildade de saber que o partido, o presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar, o nosso líder André Fernandes, todos já decidiram”, afirma.

“Já decidiram pela convergência em torno do nome do pastor Alcides, até porque temos um projeto para o Senado. O PL tem um projeto nacional de ter a maioria do Senado, é por isso que o presidente Bolsonaro está bancando tantas campanhas Brasil à fora, até para podermos aprovar, por exemplo, o impeachment de ministros do Supremo. É estratégico o PL fazer muitos senadores, não é porque é o pai do André”, conclui.



As falas de Mendes ocorrem em meio a impasse sobre candidaturas da oposição para o Senado na eleição de 2026. Se por um lado cresce definição da indicação de Ciro Gomes (PSDB) como candidato do bloco ao Governo do Estado, ainda não há tese fechada sobre quem serão os candidatos da oposição para senador.

Enquanto André Fernandes (PL) cita hipótese de duas candidaturas pelo PL, outras lideranças defendem que uma das vagas seja utilizada para composição com outros partidos do bloco. Uma das possibilidades, por exemplo, é lançar Alcides e conceder a indicação do outro candidato para o União Brasil, hoje “fechado” com opositores. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

