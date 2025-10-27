Iraguassú: "Ninguém vai ficar no PDT para votar contra o candidato que o PDT apoiar"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,09.04.2024: Iraguassu Filho, vereador lider do prefeito. 1° Sessão da Câmara Municipal após a janela partidária. CMF

Presidente do PDT de Fortaleza, o ex-vereador Iraguassú Filho (PDT) comentou nesta segunda-feira, 27, declaração de deputados estaduais pedetistas que ainda cogitam permanecer no partido para a eleição de 2026. Atualmente, toda a bancada de quatro deputados da sigla na Alece faz oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

Na semana passada, o deputado Antônio Henrique (PDT) chegou a afirmar à Vertical que avaliava permanecer na sigla, afirmando ainda acreditar que o PDT acabe se alinhando em torno da oposição para a próxima eleição. Iraguassú, no entanto, descarta a tese e afirma que orientação hoje é de apoio à reeleição de Elmano de Freitas.

“O partido tem suas normas, e quem quiser ficar no PDT para construir o partido, na forma que o PDT vai caminhar, dentro de sua bandeira histórica de centro-esquerda, será bem vindo. Ninguém vai ficar no PDT para votar contra o candidato que o PDT vai apoiar”, disse, durante entrevista ao Jogo Político nesta segunda-feira, 27.

“Se ele (Antônio Henrique) comentou que pode ficar, tem que se decidir se vai apoiar o Elmano. E ele vai apoiar? Obviamente que não”, diz Iraguassú, destacando participação do parlamentar em eventos comandados pela oposição bolsonarista no Estado.

