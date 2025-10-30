Deputado propõe título de cidadania cearense para Luciano Huck

Foto: Fábio Rocha/Divulgação/Globo Projeto com homenagem a Luciano Huck começou a tramitar nesta quinta-feira

Começou a tramitar nesta quinta-feira, 30, na Assembleia Legislativa do Ceará projeto de lei do deputado Pedro Matos (Avante) que concede título honorário de cidadão cearense para o apresentador de televisão paulistano Luciano Huck.

Na justificativa da homenagem, o deputado destaca "relevantes contribuições sociais, culturais e humanas" de Huck ao Ceará, "bem como o seu comprometimento com o desenvolvimento do país em diversas áreas, especialmente a educação, a cidadania e a transformação social".

"Luciano Huck é amplamente reconhecido no cenário nacional como comunicador, empreendedor social e líder engajado em causas de impacto coletivo. Ao longo de sua trajetória, tem se destacado por utilizar sua visibilidade e influência para fomentar iniciativas que promovem a inclusão, a solidariedade e o fortalecimento de comunidades vulneráveis em todo o Brasil", justifica ainda.

Neste sentido, o deputado destaca apoio parcerias mantidas pelo apresentador com projetos sociais de Fortaleza, como com a Associação Pensando Bem, do Vila Velha, e o Instituto Katiana Pena de Dança..

"Tais iniciativas refletem o compromisso do homenageado com a promoção da dignidade humana e com o empoderamento de comunidades de base, especialmente nas periferias urbanas", afirma Pedro Matos, que destaca ainda "destaque nacional às belezas naturais, à cultura e ao talento do povo cearense" no programa do apresentador.

