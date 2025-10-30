Logo O POVO+
Ferroviário Atlético Clube pode virar patrimônio imaterial de Fortaleza
Autor da proposta destaca relação história entre o Ferroviário e a Barra do Ceará, bairro onde está instalada a sede histórica do clube
Projeto propondo homenagem ao clube começou a tramitar nesta quinta-feira (Foto: Lenilson Santos/Ferroviário)
Começou a tramitar nesta quinta-feira, 30, na Câmara Municipal de Fortaleza projeto de lei do vereador Wander Alencar (Agir) declarando o time de futebol Ferroviário Atlético Clube como patrimônio cultural imaterial do município de Fortaleza.

Entre as medidas previstas pela medida, está “promover a salvaguarda e a valorização da memória e da história do Ferroviário Atlético Clube, reconhecido como um dos times de maior expressão operária do País”.

Justificando o projeto, o vereador destaca tanto o histórico do Ferroviário com movimentos de trabalhadores do Estado quanto a relação entre o clube e a Barra do Ceará, bairro onde está instalada sua sede histórica.

“Para a cidade de Fortaleza e, em particular, para a comunidade da Barra do Ceará, o Ferroviário é um patrimônio cultural. O reconhecimento de suas raízes operárias confere dignidade e visibilidade a uma parcela da população frequentemente marginalizada ou esquecida nas narrativas oficiais”.

“O clube funciona como um poderoso fator de identidade e pertencimento para a Barra, conectando o sucesso esportivo à história de trabalho e superação de seus moradores”, destaca ainda.

