Ferroviário Atlético Clube pode virar patrimônio imaterial de Fortaleza

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Começou a tramitar nesta quinta-feira, 30, na Câmara Municipal de Fortaleza projeto de lei do vereador Wander Alencar (Agir) declarando o time de futebol Ferroviário Atlético Clube como patrimônio cultural imaterial do município de Fortaleza.
Entre as medidas previstas pela medida, está “promover a salvaguarda e a valorização da memória e da história do Ferroviário Atlético Clube, reconhecido como um dos times de maior expressão operária do País”.
Justificando o projeto, o vereador destaca tanto o histórico do Ferroviário com movimentos de trabalhadores do Estado quanto a relação entre o clube e a Barra do Ceará, bairro onde está instalada sua sede histórica.
“Para a cidade de Fortaleza e, em particular, para a comunidade da Barra do Ceará, o Ferroviário é um patrimônio cultural. O reconhecimento de suas raízes operárias confere dignidade e visibilidade a uma parcela da população frequentemente marginalizada ou esquecida nas narrativas oficiais”.
“O clube funciona como um poderoso fator de identidade e pertencimento para a Barra, conectando o sucesso esportivo à história de trabalho e superação de seus moradores”, destaca ainda.
