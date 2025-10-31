Logo O POVO+
Festival reúne 23 espetáculos gratuitos na 15ª Semana Dança Cariri

As atividades e apresentações serão realizadas em diferentes espaços de Crato e Juazeiro do Norte de 14 a 22 de novembro
A 15ª Semana Dança Cariri reúne artistas e público em uma programação que exalta o poder transformador da arte (Foto: Vanessa Alcântara/ Divulgação)
Os municípios cearenses Crato e Juazeiro do Norte serão palco do 15º Festival Internacional - Semana Dança Cariri, entre os dias 14 e 22 de novembro. Com 23 espetáculos e performances gratuitas, evento reúne nomes de destaque na dança contemporânea.

As atividades serão realizadas em diferentes espaços das duas cidades, incluindo o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, o CCBNB Cariri, o SESC Juazeiro do Norte, o Instituto de Artes Dança Cariri (IADC), o CRAI Cariri e a Casa Movimento.

Entre as atrações confirmadas estão Dilo Paulo (Angola), Cia Corpus Entre Mundos (DF), Esther Weitzman (RJ), Caleidos Cia de Dança (SP), Companhia Giradança (RN), Grupo Pisada (PE) e Cia Alysson Amancio (CE).

A iniciativa é realizada pelo Instituto de Artes Dança Cariri, com apoio da Secult Ceará e da PNAB.

SERVIÇO

XV Semana Dança Cariri – Festival Internacional – De 14 a 22 de novembro em Juazeiro do Norte e Crato, Ceará.

Informações: @semanadancacariri

Endereços:

  • IADC (Instituto de Artes Dança Cariri): Rua São Francisco, 836 – São Miguel, Juazeiro do Norte
  • Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo: Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 – Gizélia Pinheiro (Batateiras), Crato
  • Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB Cariri): Rua São Pedro, 337 – Centro, Juazeiro do Norte
  • SESC Juazeiro do Norte: R. da Matriz, 227 – Centro, Juazeiro do Norte
  • CRAI (Centro de Reabilitação e Atenção Integrada): Rua Francisco Sobreira da Silveira, 74, Juazeiro do Norte

por Camila Maia - Especial para O POVO

