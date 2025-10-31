Festival reúne 23 espetáculos gratuitos na 15ª Semana Dança Cariri

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Os municípios cearenses Crato e Juazeiro do Norte serão palco do 15º Festival Internacional - Semana Dança Cariri, entre os dias 14 e 22 de novembro. Com 23 espetáculos e performances gratuitas, evento reúne nomes de destaque na dança contemporânea.
As atividades serão realizadas em diferentes espaços das duas cidades, incluindo o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, o CCBNB Cariri, o SESC Juazeiro do Norte, o Instituto de Artes Dança Cariri (IADC), o CRAI Cariri e a Casa Movimento.
Entre as atrações confirmadas estão Dilo Paulo (Angola), Cia Corpus Entre Mundos (DF), Esther Weitzman (RJ), Caleidos Cia de Dança (SP), Companhia Giradança (RN), Grupo Pisada (PE) e Cia Alysson Amancio (CE).
A iniciativa é realizada pelo Instituto de Artes Dança Cariri, com apoio da Secult Ceará e da PNAB.
XV Semana Dança Cariri – Festival Internacional – De 14 a 22 de novembro em Juazeiro do Norte e Crato, Ceará.
Informações: @semanadancacariri
por Camila Maia - Especial para O POVO
