Logo O POVO+
Semana da Prevenção aos Homicídios destaca dez anos da Chacina do Curió
Comentar
Foto de Vertical
clique para exibir bio do colunista

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

Semana da Prevenção aos Homicídios destaca dez anos da Chacina do Curió

Edição de evento realizado pela Alece relembra os dez anos da chacina da Grande Messejana e a luta por justiça e reparação de familiares das vítimas
Comentar
Imagem de apoio ilustrativo. Julgamento da chacina do Curió teve início em 2023 (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo. Julgamento da chacina do Curió teve início em 2023

A 8ª Semana Estadual da Prevenção aos Homicídios acontece entre os dias 10 e 14 de dezembro em Fortaleza, realizada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A edição deste ano relembra os dez anos da Chacina do Curió e a luta por justiça e reparação de familiares das vítimas.

Promovida pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Casa (CPCV), a semanareúne parlamentares, autoridades locais e movimentos sociais, em programação espalhada por diversos pontos da Capital.

LEIA MAIS | Ministro de Lula destaca "utilidade pública" de obras do Aeroporto de Fortaleza

Instituições como Defensoria Pública Geral do Ceará (DPGE-CE), Ministério Público do Ceará (MPCE), Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca-CE) e Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) participam dos debates.

Entre os destaques da programação está o "Seminário Justiça, Responsabilização e Reparação da Chacina do Curió", realizado em parceria com o Coletivo Mães do Curió e o Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará, na terça-feira, 11, no auditório da Faculdade de Direito da UFC. Uma audiência pública na Alece também ocorre na quarta-feira, 12, sobre “Política de segurança pública sob a perspectiva da proteção à vida".

Iniciativa do deputado estadual Renato Roseno (Psol), as movimentações realizadas pelo comitê são previstas pela Lei n.º 16.482 (de 19 de dezembro de 2017), em memória às vítimas e sobreviventes da Chacina do Curió, ocorrida na madrugada de 11 a 12 de novembro de 2015. O episódio ficou marcado pelo assassinato de 11 pessoas por agentes públicos de segurança na região da Grande Messejana, em Fortaleza.

por Camila Maia - Especial para O POVO

Foto do Vertical

Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?