Semana da Prevenção aos Homicídios destaca dez anos da Chacina do Curió

Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo. Julgamento da chacina do Curió teve início em 2023

A 8ª Semana Estadual da Prevenção aos Homicídios acontece entre os dias 10 e 14 de dezembro em Fortaleza, realizada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A edição deste ano relembra os dez anos da Chacina do Curió e a luta por justiça e reparação de familiares das vítimas.

Promovida pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Casa (CPCV), a semanareúne parlamentares, autoridades locais e movimentos sociais, em programação espalhada por diversos pontos da Capital.

Instituições como Defensoria Pública Geral do Ceará (DPGE-CE), Ministério Público do Ceará (MPCE), Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca-CE) e Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) participam dos debates.

Entre os destaques da programação está o "Seminário Justiça, Responsabilização e Reparação da Chacina do Curió", realizado em parceria com o Coletivo Mães do Curió e o Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará, na terça-feira, 11, no auditório da Faculdade de Direito da UFC. Uma audiência pública na Alece também ocorre na quarta-feira, 12, sobre “Política de segurança pública sob a perspectiva da proteção à vida".

Iniciativa do deputado estadual Renato Roseno (Psol), as movimentações realizadas pelo comitê são previstas pela Lei n.º 16.482 (de 19 de dezembro de 2017), em memória às vítimas e sobreviventes da Chacina do Curió, ocorrida na madrugada de 11 a 12 de novembro de 2015. O episódio ficou marcado pelo assassinato de 11 pessoas por agentes públicos de segurança na região da Grande Messejana, em Fortaleza.



por Camila Maia - Especial para O POVO