Servidores municipais iniciam campanha salarial com 17 pontos; proposta sai em dezembro

Foto: Divulgação/Sindifort Servidores em Fortaleza marcham contra Reforma Administrativa

As negociações para a campanha salarial 2026 dos servidores e empregados públicos municipais de Fortaleza começaram nessa quarta-feira, 5, com definição de pauta e reunião com Prefeitura de Fortaleza. Titular da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Carolina Monteiro, deve apresentar contraproposta até o dia 15 de dezembro.

Em assembleia gera no Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza, trabalhadores definiram pleitos relativos ao reajuste salarial, reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCSs), reajuste do auxílio-refeição, cumprimento dos pisos salariais profissionais e outros.

Entre os 17 pontos da pauta, a categoria destaca o pedido de reajuste geral a partir de janeiro de 2026, com base na inflação de 2025 (IPCA), somada ao reajuste não concedido em 2021 e aos 3% da reforma da Previdência, além do pagamento retroativo dos meses de 2025 sem correção.

A reestruturação dos PCCSs também deve pautar os requerimentos dos servidores para o proximo ano. Segundo categoria, a maioria dos planos de cargos está com uma defasagem superior a 16 anos, o que acarreta perdas salariais e prejuízos diversos, como a ausência de promoções e progressões funcionais.

Resposta da Prefeitura de Fortaleza aos servidores

Segundo presidente do Sindifort, Eriston Ferreira, a prefeitura se mostrou disposta a ouvir a proposta e se prontificou a levar as demandas ao gabinete do prefeito Evandro Leitão (PT), para cálculo dos impactos financeiros. Uma resposta dos órgãos municipais está prevista para o dia 15 de dezembro.

A prefeitura antecipou aos servidores que, embora tenha “organizado” dívidas nos primeiros 10 meses de governo Evandro, a situação financeira ainda não está “confortável”. Prefeito informou ainda no início do ano sobre dívida herdada da gestão Sarto Nogueira (PSDB), avaliada aproximadamente em R$ 4,6 bilhões.

Alguns dos pontos apresentados pelo grupo já devem ser efetuados pela prefeitura, conforme sinalização aos sindicatos. “A prefeitura anunciou que já tava na pauta, por exemplo, a convocação de novos servidores de concursos que já foram realizados, apresentam um calendário parcial dessas convocações ainda para este ano e a sinalização de que no próximo ano deva ter concurso também para área da saúde”, ressalta Eriston.



por Camila Maia - Especial para O POVO