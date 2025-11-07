Projeto de escola de Quixadá produz cosméticos e artesanato à base de carnaúba

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A Escola Estadual de Ensino Médio Abraão Baquit, de Quixadá, venceu pela segunda vez consecutiva o Ceará Científico 2025 na edição regional. Por meio do Projeto PRODUTEC a escola desenvolve atividades voltadas ao extrativismo sustentável da carnaúba, utilizando desde a cera até as palhas e talos em diferentes aplicações.
Com três anos de atuação, o projeto já resultou na criação de produtos inovadores, como protetor labial vegano e manteiga corporal hidratante, desenvolvidos em parceria com universidades de Quixadá, especialmente o Centro Universitário Católica de Quixadá (Unicatólica).
A metologia da pesquisa, orientada pelo professor de Sociologia Daniel Vieira, relaciona a preservação ambiental ao desenvolvimento científico e tecnológico no ambiente escolar.
“Nosso projeto reafirma o compromisso com a valorização da carnaúba e a preservação do bioma caatinga, símbolos de resistência e riqueza ambiental do nosso povo. Essa conquista é resultado do empenho coletivo de estudantes e professores que, juntos, acreditam na força do conhecimento e da inovação a serviço da sustentabilidade”, comemora equipe PRODUTEC.
As atividades também incentivam o trabalho artesanal na escola, transformando resíduos naturais da carnaúba em peças de artesanato. Projeto segue para fase estadual do Ceará Científico com as demais escolas selecionadas.
“Com esta conquista, reafirmamos que o PRODUTEC segue firme em sua missão, levando o nome da Abraão Baquit com seriedade e dedicação, e consolidando, pelo segundo ano consecutivo, nosso lugar na fase estadual do Ceará Científico”, destacam.
O Ceará Científico é o itinerário científico anual da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), com etapas escolares, regionais e estaduais. Em 2025, o enfoque da competição é “Educação Ambiental, sustentabilidade e emergência climática”.
Conforme Seduc, na Etapa Escolar os projetos são desenvolvidos e apresentados na escola de forma curricular e por afinidade dos estudantes pela temática a ser pesquisada. Os trabalhos que se destacam na etapa escolar seguem para a etapa Regional. Já os premiados na etapa Estadual recebem financiamento para representar o Estado nos principais eventos nacionais e internacionais.
por Camila Maia - Especial para O POVO
