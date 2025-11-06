Evandro solicita gratuidade de ônibus para estudantes que farão o Enem

Foto: FERNANDA BARROS ￼CALENDÁRIO acadêmico foi afetado pela greve

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), solicitou gratuidade das tarifas do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros aos estudantes que realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Mensagem tramita em regime de urgência na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e é válida para os dois domingos de prova, 9 e 16, respectivamente.

Proposta visa “facilitar o deslocamento dos candidatos entre suas residências e os locais de exame, promovendo condições de igualdade e acesso à educação superior”, segundo Executivo Municipal. O benefício será concedido das 7h às 20h, nos dias de realização das provas.

VEJA MAIS | Evandro pede R$ 75 milhões em emendas de deputados para bancar IJF

Para ter direito ao benefício não acumulativo, os participantes deverão portar identificação estudantil emitida por entidade estudantil credenciada – a carteirinha de estudante – sem necessidade de cadastro prévio específico.

“Destaca-se que medida similar já foi adotada por esta Administração Municipal em outras oportunidades, notadamente durante a realização de exames seletivos de grande alcance, como o do Instituto Federal do Ceará (IFCE), mediante a edição da Lei Complementar nº 406, de 05 de setembro de 2024”, destaca Prefeitura de Fortaleza.



Leia mais RC confirma filiação ao União em ato "100% oposição"

Tiririca muda domicílio eleitoral para Itapipoca e irá disputar reeleição pelo Ceará

Ciro pede desculpas por "erros" contra Wagner: "Fiz em solidariedade cega pelo meu irmão" Sobre o assunto RC confirma filiação ao União em ato "100% oposição"

Tiririca muda domicílio eleitoral para Itapipoca e irá disputar reeleição pelo Ceará

Ciro pede desculpas por "erros" contra Wagner: "Fiz em solidariedade cega pelo meu irmão"

por Camila Maia - Especial para O POVO