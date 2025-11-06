Evandro solicita gratuidade de ônibus para estudantes que farão o Enem

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), solicitou gratuidade das tarifas do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros aos estudantes que realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Mensagem tramita em regime de urgência na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e é válida para os dois domingos de prova, 9 e 16, respectivamente.
Proposta visa “facilitar o deslocamento dos candidatos entre suas residências e os locais de exame, promovendo condições de igualdade e acesso à educação superior”, segundo Executivo Municipal. O benefício será concedido das 7h às 20h, nos dias de realização das provas.
Para ter direito ao benefício não acumulativo, os participantes deverão portar identificação estudantil emitida por entidade estudantil credenciada – a carteirinha de estudante – sem necessidade de cadastro prévio específico.
“Destaca-se que medida similar já foi adotada por esta Administração Municipal em outras oportunidades, notadamente durante a realização de exames seletivos de grande alcance, como o do Instituto Federal do Ceará (IFCE), mediante a edição da Lei Complementar nº 406, de 05 de setembro de 2024”, destaca Prefeitura de Fortaleza.
