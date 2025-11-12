Evandro entrega leitos no IJF e anuncia reformas de três hospitais de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, entrega a Unidade de Atenção Primária à Saúde José Dilson Vasconcelos Menezes, conhecido popularmente como Posto Siqueira

O prefeito Evandro Leitão (PT) participou nesta quarta-feira, 12, de cerimônia de entrega da reforma de 27 leitos de enfermagem do Instituto José Frota (IJF). Na ocasião, ele anunciou o início de obras de requalificação também de outros três hospitais municipais, incluindo o Gonzaguinha da Barra do Ceará e Frotinhas da Parangaba e do Antônio Bezerra.

Segundo Evandro, obras nas três unidades começam ainda neste ano e terão investimentos de mais de R$ 20 milhões, com prazo de entrega até julho de 2026.



“Todos irão iniciar agora, vamos iniciar agora as reformas para que até o meio do próximo ano a gente possa estar entregando esses três hospitais”, afirma o prefeito, que destaca ainda obras em andamento de toda a rede de postos de saúde de Fortaleza que não estavam operando de “forma satisfatória”.

“Estamos recuperando toda a nossa rede. Até o final desse ano, até 31 de dezembro, nós estaremos entregando algo em torno de trinta postos de saúde. De primeiro de janeiro até 30 de abril do próximo ano, serão mais trinta. E aí de 30 de abril até julho, outros 30, chegando a um total de 90 postos, mais ou menos, requalificados”, afirma.

Durante fala no evento, Evandro destacou ter recebido hospitais municipais em “situação caótica” de seu antecessor, o ex-prefeito José Sarto (PSDB). Neste sentido, ele destaca principalmente o IJF, que chegou a ter intervenção decretada na Justiça. "Na época, um fornecedor chegou aqui para levar um equipamento que a gestão anterior tinha comprado e não tinha pago, um aparelho de tomografia e um ultrassom. Comprou e não pagou", diz.

“Vocês devem se recordar o que é que acontecia aqui no final do ano passado, faltando alimentação para paciente, para acompanhante de paciente, faltando faltando insumos, faltando medicamentos (...) foi uma situação caótica, crítica, que nós assumimos”, diz.

Com os novos 27 leitos, chega a 72 o número total de leitos de enfermaria requalificados neste ano no IJF, além de outros trinta leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A unidade requalificada é destinada ao atendimento a pacientes com traumatismo cranioencefálico conservador (TCE) e pacientes eletivos de cirurgia geral. (com Camila Maia - Especial para O POVO)

