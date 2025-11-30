Flávio Bolsonaro ligou para André após embate entre ele e Michelle

Foto: EVARISTO SA/AFP O senador Flávio Bolsonaro (à direita), filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, deixa a sede da Polícia Federal onde Bolsonaro está detido, em Brasília, em 25 de novembro de 2025.

Hoje um dos principais porta-vozes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no cenário nacional, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ligou na tarde deste domingo, 30, para o deputado André Fernandes (PL) após divergências entre o cearense e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), em evento em Fortaleza.

Pela manhã, a esposa de Bolsonaro participou de evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, chegando a criticar diretamente a articulação tocada por Fernandes que, com aval do ex-presidente, planeja apoiar Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Palácio da Abolição. “Se precipitaram”, disse Michelle.

Após a fala, André convocou coletiva de imprensa e destacou que a aliança com Ciro leva em conta situação local do Ceará e tem aval do próprio Bolsonaro em reuniões fechadas. “Já que, infelizmente, a própria esposa do presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada; (...) o próprio presidente Bolsonaro pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro”, destacou Fernandes.

Ligação tem versões distintas

Após o evento, André foi procurado diretamente pelo senador Flávio Bolsonaro. O teor da conversa, no entanto, tem versões diferentes dependendo da liderança do PL que narra a história. Segundo a maioria dos integrantes do partido ouvidos pela coluna, Flávio teria procurado Fernandes para se solidarizar pelo episódio.

Na ligação, o senador teria lamentado “erro” de Michelle e se comprometido a “resolver” qualquer divergência com a ex-primeira-dama em Brasília. Por fim, Flávio teria lamentado também “críticas públicas” feitas contra o deputado.

Outras lideranças do PL ouvidas pela coluna, no entanto, contam versão diferente. Segundo este grupo, Flávio teria ligado pois ficou incomodado pela fala de Fernandes, que teria “desautorizado” Michelle. Neste sentido, o senador teria destacado que somente Michelle e os filhos de Bolsonaro poderiam falar pelo ex-presidente, e que aval dele a uma aliança com Ciro teria acontecido “meses atrás”.

Ouvidas pela coluna, lideranças do PL em Brasília avaliam que, a julgar pelas últimas conversas internas da sigla, a primeira versão, de ligação de solidariedade a André, seria “muito mais fidedigna”. Neste sentido, destacam clima de desconforto entre a família Bolsonaro por conta de recentes intervenções de Michelle em cenários estaduais, como em Santa Catarina. "André também é hoje muito próximo dos filhos do Bolsonaro", diz um deputado.

No Ceará, a ex-primeira-dama apoia abertamente a candidatura de Priscila Costa (PL) ao Senado Federal. Grupo majoritário do PL, no entanto, tem defendido lançar apenas Alcides Fernandes (PL) para o posto, utilizando a outra vaga para negociações com partidos da oposição.

