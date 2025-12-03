Camilo e Alckmin "nas graças" de Lula

Foto: FÁBIO LIMA Camilo, Elamano, Lula e Alckmin durante solenidade em Fortaleza

O presidente Lula (PT) voltou nesta quarta-feira, 3, ao Ceará, em agenda marcada por compromissos envolvendo entregas ou obras em andamento da gestão. Mesmo com menor peso na agenda política em si, passagem do petista pelo Estado também contou com diversos "recados" eleitorais, incluindo acenos e afagos aos ministros Camilo Santana (Educação) e Geraldo Alckmin (Desenvolvimento), que dominaram a agenda. Para Camilo, foram vários os elogios feitos a projetos da gestão, como a nova Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). "Sou testemunha da obsessão do ministro Camilo em fazer essa carteirinha", disse Lula. Para o vice-presidente, viagem rendeu elogio de Lula como ministro do Desenvolvimento "mais importante" da história do País.

INSS

Na ocasião, o presidente Lula também "antecipou" parte do que deve ser a estratégia do governo sobre o escândalo de desvios do INSS, hoje frequentemente usado pela oposição para pressionar e questionar o governo.

"Devolvido"

"Só aqui no Ceará, 205 mil aposentados e pensionistas já receberam a sua aposentadoria. Se tiver mais gente que foi roubada, vai receber", disse, destacando processo de devolução de desvios iniciado neste ano.

Soldado

Por fim, o petista também reforçou que passará a ter empenho pessoal no combate à violência contra a mulher, após uma série de episódios registrados no último mês. "Vou ser soldado dessa causa", afirmou.

Alinhados

Apesar de ausente de evento no último fim de semana, o senador Sergio (União-PR) fez questão de registrar apoio à candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará. "O Ceará precisa", diz o senador.

UFC

A sede da Academia Cearense de Letras (ACL) foi palco nesta quarta-feira, 3, para o relançamento do livro "Uma Universidade para o Ceará - O Universal pelo Regional", do professor Antônio Martins Filho (1994-2002).

Reitor 01

Reitor-fundador da UFC, Martins Filho publicou originalmente em 2004 a obra, que teve nova edição no contexto da celebração dos 70 anos da UFC. Evento foi comandado pelo presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante.

Foto: João Filho Tavares/O POVO ￼VEREADOR Adail Junior (PDT)

Expulsão pode "agradar todos"

Autor do pedido de expulsão do vereador PP Cell dos quadros do PDT, o vereador Adail Júnior (PDT) reafirmou ontem que irá manter a ação contra o atual colega de bancada, ainda que avalie que a saída dele possa "agradar a todos" ao fim do processo.

Sem traumas

"Eu não quero que ele leve para o lado pessoal. Como eu falo, acho que vai agradar gregos e romanos, agradar a todos. Pelo menos, se conseguir a expulsão, me agrada preparar o partido para os verdadeiros petistas", diz.

Mão na roda

Como a coluna vem registrando, apesar da palavra forte, expulsão de PP Cell do PDT acabaria sendo boa para o vereador, uma vez que ele pretende disputar eleição em 2026 pelo PL. Processo terá sequência nesta sexta-feira.

Cinema do Brics



Começa hoje no Cinema do Dragão do Mar o Festival de Cinema do Brics, organizado pelo Ministério da Cultura e que tem programação até domingo. /// Nesta quinta-feira, evento terá exibição do ótimo Morte e Vida Madalena, filme cearense com direção de Guto Parente e produção de Ticiana Augusto Lima.



