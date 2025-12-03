PDT quer expulsar PP Cell, mas saída pode "agradar a todos", diz Adail

Foto: Divulgação/PDT Fortaleza Primeira reunião da nova Executiva do PDT Fortaleza encaminhou ao Conselho de Ética representação para expulsar o vereador PPCell do partido

Com reunião da executiva municipal do PDT na última terça-feira, 2, O partido deu início a análise da expulsão do vereador oposicionista PP Cell, mas sem pedido de cassação de mandato. Autor do processo e vice-líder do PDT Fortaleza, vereador Adail Júnior não descarta que a ação possa “agradar a todos”, incluindo o próprio PP Cell com rumo certo ao PL.

“Eu não quero que ele leve pro lado pessoal. Como eu falo, acho que vai agradar gregos e romanos, agradar a todos. Pelo menos se conseguir a expulsão, me agrada muito preparar o partido para os verdadeiros petistas e, se isso agradar ele, me contempla também”, diz Adail em entrevista à Vertical nesta quarta, 3.

Uma próxima reunião do Conselho de Ética do partido deve ocorrer nesta sexta-feira, 5, na qual serão definidos o presidente e os secretários do colegiado, assim como o relator do procedimento contra PP Cell.

Conforme Adail, a expectativa é que seja atendido a solicitação para “preparar o partido para fazer uma nova conjuntura política a nível de mandatos de deputado estadual e deputado federal”. Ainda não há uma definição para os pedestistas estaduais de oposição – Cláudio Pinho, Antônio Henrique, Lucinildo Frota e Queiroz Filho.

“Nós sabemos que eles seguem outra linha que não é a ideologia partidária do momento que o partido tá seguindo (...) Eu faço parte da executiva estadual, no momento que eu for chamado, com certeza, vou colocar a minha posição que também é expulsão de todos os quadros”, afirma Adail.

PP Cell esperava saída “amigável”, mas reconhece benefício

Cotado para concorrer ao cago de deputado federal pelo PL, o vereador PP Cell destaca que a eventual expulsão já era “esperada”. O vereador é o único dos sete petistas da Câmara Municipal de Fortaleza opositor ao governo Evandro Leitão (PT).

“De certa forma já esperava, mas não deixa de ter um sentimento de tristeza. Entendendo que poderia acabar de uma forma melhor, poderíamos resolver de forma amigável, até porque eu hoje faço oposição PT, mas tem problema nenhum com o PDT”, argumenta PP Cell em entrevista à coluna.

O parlamentar fala na expectativa de seguimento do mandado de vereador mesmo diante da expulsão “Acredito que o PDT não vão requerer o meu mandato (...) Mas enfim, a gente fica triste pelo fato de ter muitos amigos lá e terminar dessa forma. Acaba que desgasta a relação, não era o que eu queria”, pontua.

A expulsão de PP Cell sem questionamentos do mandato pode acabar sendo benéfica para o vereador, que já manifestou vontade de migrar para o PL de André Fernandes, visando a eleição de 2026.

“Se o PDT tivesse permanecido como oposição, ficaria no PDT sem problema nenhum. Mas de certa forma vai ter de alguma forma alguma coisa boa. Nada é tão ruim que não tenha alguma coisa boa. O bom que vai ter nessa história é porque eu vou poder resolver logo e ficar livre para ver a questão do meu partido”, avalia o vereador.



por Camila Maia - Especial para O POVO