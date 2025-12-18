"É impossível agradar a todo mundo", diz Leo Couto sobre Plano Diretor

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-09-2025: Léo Couto, (PSB-CE), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, visitou o jornal O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), reforçou nesta quinta-feira, 18, defesa do texto do Plano Diretor aprovado no final de novembro na Casa. “É impossível agradar a todo mundo”, disse, destacando que texto aprovado acolhe demandas de setores diversos da cidade.

“É o plano mais progressista que nós tivemos na história de Fortaleza. Os números mostram. Agora, assim, é impossível você agradar a todo mundo. É impossível, é impossível. O Sinduscon, o setor da construção civil, vão sempre querer mais, querer ampliar os índices e ter mais espaço (...) os movimentos sociais, os movimentos habitacionais, os movimentos culturais, e todos foram recebidos e ouvidos”, diz.

Com cerca de um mês de tramitação na Câmara Municipal, o projeto do Plano Diretor foi alterado de maneira significativa no Legislativo, excluindo até 110 áreas ambientais ou sociais previstas no texto-base aprovado pela Conferência da Cidade. A maioria das mudanças ocorreu por meio de dois “emendões” coletivo assinados por até 34 vereadores.

Couto, no entanto, destaca que proposta aprovada ainda assim é positiva para a cidade e promove um grande crescimento nas áreas verdes da cidade. “Contra números, não há argumentos (...) mesmo com as mudanças que aconteceram, nós quase dobramos as Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social), que foram de 45 para 87”, afirma.

“Acredito que foi um Plano em que conseguimos equilibrar todos os setores da sociedade. Não era o que os ambientalistas queriam, foram várias discussões com o Gabriel (Biologia, vereador do Psol que milita na causa ambiental), mas infelizmente a gente precisaria também que os empregos fossem assegurados", avalia.

