Presidente da Alece diz acreditar na reeleição de Elmano e Lula no 1º turno

Foto: Thallis Cantizani/Alece O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ao lado do presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), em sessão solene conjunta no Congresso Nacional

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PSB) disse nesta quinta-feira, 18, acreditar que tanto o governador Elmano de Freitas (PT) quanto o presidente Lula (PT) serão reeleitos no primeiro turno na eleição de 2026.

Neste sentido, Aldigueri aposta em “trinca” composta pela avaliação de Elmano em pesquisas internas, apoio de Lula e do ministro Camilo Santana (PT), e aliança composta hoje com participação da ampla maioria de prefeitos e deputados do Ceará.

“O pessoal fala todo dia em pesquisa, mas o governador tem hoje 70% de aprovação. Partindo desse pressuposto, acho que você tem que fazer a pergunta correta, porque o governador tem dois grandes eleitores no Ceará, Lula e Camilo. Nós temos um presidente mais bem avaliado da história, e quem vota em Lula, vota em Elmano”, diz.

"Fora toda a questão que nós temos de alianças partidárias, de prefeitos. Nós temos 182 de 184 prefeitos. Então eu acredito com toda tranquilidade e com a minha experiência política, que o governador Elmano é reeleito no primeiro turno e o presidente Lula é reeleito no primeiro turno", afirma.

