Elmano se aliou a "fascistas" e "antipetistas", diz Ivo sobre Moses

Irmão de Cid e Ciro Gomes, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), fez duras críticas nesta terça-feira, 6, à recente aproximação entre o governo Elmano de Freitas (PT) e o grupo do atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), no cenário político cearense.

Em entrevista à rádio Coqueiros FM de Sobral, Ivo destacou que, com a aliança, ele passa a ter “compromisso zero” com a reeleição de Elmano. “Não tenho nenhum compromisso, nem de votar, zero compromisso. Está desfeito qualquer tipo de compromisso que a gente tinha”, disse Ivo, sendo questionado logo depois se faria campanha para Ciro.

”Claro que faria, lógico que faria. O Ciro seria o melhor presidente que o Brasil teria, avalie o melhor governador do Ceará”, responde Ivo. Na fala, o ex-prefeito criticou sobretudo a aproximação entre o governo Elmano e grupo de seu sucessor no município, Oscar Rodrigues (União).

“Por que eu vou estar com uma pessoa que por mim não tem nenhuma consideração? Que se alia a pessoas que só querem o meu mal? Não só querem, tentaram, como tentam diariamente me destruir. Para que vou estar ligado com pessoas que estão alinhadas com outro que é fascista. Porque o que é fascista? É uma pessoa que não acredita na divergência civilizada de ideias. Que acredita que o conflito tem que ser feito com violência”.

Deixando o governo em 2024, Ivo apoiou em Sobral a candidatura da ex-governadora Izolda Cela (PSB) como sua sucessora no município, sendo derrotado por Oscar Rodrigues (União), pai do deputado Moses Rodrigues (União). Na época, a disputa ganhou holofotes nacionais devido ao alto acirramento, inclusive com casos de violência.

Após a disputa, Oscar e Ivo passaram a encabeçar base e oposição do município, em disputa que segue nos bastidores, inclusive com recente votação que chegou perto de desaprovar contas da gestão do ex-prefeito no município.

“Inclusive no dia da votação das minhas contas, que o Oscar tentou desaprovar, estava o secretário da Casa Civil (Chagas Vieira) do governo tirando selfie com o deputado Moses, que foi o articulador, a mando do pai, da desaprovação das minhas contas”, diz Ivo. “Não sei em quem vou votar, posso até votar nele Elmano). Mas essa desfaçatez que está acontecendo em Sobral, inclusive com o campo eleitoral dele, porque eram todos antipetistas e agora são petistas, não dá”.