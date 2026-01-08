Aliança de Ciro com PL vai "firme e forte", dizem ciristas

Foto: FABIO LIMA Antonio Henrique, (PDT)

Apesar de o PL ter oficializado em dezembro uma "suspensão" nas tratativas sobre uma aliança com Ciro Gomes (PSDB), aliados do tucano afirmam que a relação entre ele e a sigla de Jair Bolsonaro (PL) nunca esteve tão forte no Ceará. Segundo ciristas ouvidos pela coluna, a suspensão teve objetivo apenas de "baixar a poeira" e acalmar os ânimos no PL, principalmente após críticas públicas de Michelle Bolsonaro (PL) à articulação. "O que sentimos nos grupos do PL é isso, que ele é o melhor candidato, até para o plano deles de brigar pelo Senado", diz um deputado. A construção, no entanto, deve seguir nos bastidores pelos próximos meses, com planos de voltar à pauta pública apenas caso Ciro se consolide como candidato viável nas pesquisas de opinião.

Alinhados

Participando de reunião com Ciro ontem, o deputado Antônio Henrique (PDT) também repete abertamente a tese de aproximação. "Sentimos isso do PL, como consequência de tudo o que está sendo feito por ele", diz.

Só acalmar

"Aquilo lá (suspensão das negociações) foi para acalmar, não vejo o PL sem marchar com o Ciro", diz ainda. Ele destaca grande movimentação nos últimos dias do tucano, que já esteve com deputados do União, PL e PSDB.

Articulando

Segundo Henrique, Ciro estaria inclusive desenhando chapas para disputas proporcionais. "O Ciro não fala abertamente que é candidato, mas não vejo como não ser. A gente vê que ele está muito disposto", diz.

Metralhadora

O ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) continua com agenda intensa de entrevistas nos últimos dias, quase todas muito pouco elogiosas ao governo Elmano de Freitas (PT) e seus aliados. Pelo visto, chance de recomposição ficou mínima.

PP Cell

Como a coluna antecipou, o Conselho de Ética do PDT Fortaleza aprovou ontem parecer pela expulsão do vereador PP Cell (PDT) dos quadros do partido. Ação é movida por Adail Júnior (PDT), também vereador da sigla.

Rito legal

Com o parecer aprovado pelo Conselho de Ética, o processo de PP Cell deverá ser encaminhado à presidência para definir o arquivamento ou a convocação do Diretório Municipal para a expulsão definitiva.

Licitação bilionária fechada

A Prefeitura de Fortaleza confirmou no final de 2025 o resultado da licitação pública da concessão dos serviços de gestão do parque de iluminação pública e da rede semafórica de Fortaleza. Concessão vai durar 15 anos e tem custo de mais de R$ 4 bilhões.

Paulistana

A vencedora da licitação, que teve resultado homologado no último dia 23 de dezembro, foi a empresa paulistana FM Rodrigues & Cia Ltda, que possui cinco décadas de atuação no setor e outros contratos com a Prefeitura.

CNPJ novo

A empresa, no entanto, precisou constituir uma nova Sociedade de Propósito Específico (SPE) como exigência técnica e jurídica do contrato, que inclui modernização e adoção de sistema de LED na iluminação pública.

Ajuste



O contrato de gestão, aliás, chegou a ser aberto na reta final da gestão José Sarto (PDT), mas foi suspenso após questionamentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE). /// A gestão Evandro Leitão (PT) afirma que pontos de "inconsistências" levantados pelo TCE foram acolhidos e ajustados no texto.



