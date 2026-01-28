Mercado de itens nazistas na mira do MPCE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) abriu investigação para apurar o funcionamento de um mercado de produtos associados ao nazismo em circulação em Fortaleza. O procedimento está a cargo do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc). O caso veio à tona a partir de episódio envolvendo um adolescente de 13 anos que se trajou com indumentária alusiva ao fardamento da polícia nazista durante cerimônia de formatura de duas primas médicas, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, logo no começo de janeiro. Embora sejam de Rondônia, o jovem e os familiares residem no Ceará, onde mantêm seus negócios. Durante o evento, o garoto chegou a simular o gesto de saudação adotado por Adolf Hitler na Alemanha dos anos de 1940.

Punição

Pela lei 7.716, é crime "fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo", sob pena de prisão.

Vídeo

Após repercussão das fotos nas quais aparece vestido com o uniforme, o rapaz gravou vídeo se desculpando. Segundo ele, achava que era apenas fantasia. Em seguida, admite que comprou essas vestes "em uma feira aqui em Fortaleza".

Gravidade

À coluna, o MPCE reiterou a "gravidade do fato" e informou já ter previamente solicitado "à Delegacia Geral da Polícia Civil do estado do Ceará informações sobre a existência de investigações relacionadas à denúncia" em questão.

Mercado

A suspeita é de que opere na Capital, presencial e virtualmente, uma rede comercial de acessórios (roupas, casacos e outros objetos) inspirados no nazismo, conforme indicou o adolescente na gravação compartilhada na internet.

Cadeia

O procedimento instaurado pelo MPCE também pode indicar a responsabilidade pela aquisição dos produtos, a saber, quem os teria comprado de fato e como esses itens chegaram às mãos do menino antes que ele os usasse.

Silêncio

A coluna tentou contatar a família, que detém propriedade de hotéis e pousadas no litoral cearense, com empreendimentos concentrados em Jijoca de Jericoacoara e quadro societário dividido entre parentes. Não houve retorno.

Caiado aposta alto

O governador Ronaldo Caiado tem um sonho: ser candidato à Presidência. Antonio Rueda (UB) e Ciro Nogueira (PP) lhe disseram não. No PSD, sigla da qual agora é filiado, Kassab respondeu: talvez. Entre o não e o talvez, Caiado ficou com o segundo.

Leia mais A mudança de Caiado e duas forças estratégicas no Ceará Sobre o assunto A mudança de Caiado e duas forças estratégicas no Ceará

Impacto

A promessa é de que o PSD terá nome na disputa contra Lula. Se levada a cabo, a decisão tem consequências nacionais evidentes, acirrando o embate com o petista no campo da esquerda e com Flávio Bolsonaro no da direita.

E o Ceará?

Mas uma chapa ao Planalto encabeçada por PSD demandaria palanques fortes nos estados, especialmente no Nordeste. Nessa hipótese, além de União e PP, a base do governador Elmano de Freitas também poderia perder PSD.

Raposas da política

Kassab, Ciro Nogueira e Rueda calculam ganhos e eventuais perdas antes de fecharem apoios para a eleição. Com um pé na gestão de Tarcísio de Freitas em São Paulo, outro na oposição com Flávio e as duas mãos no ministério de Lula, o dirigente do PSD tenta faturar em todas as frentes possíveis.