A "guerra fria" entre governo e oposição

Governistas e oposicionistas estão em campo no Ceará para atrair prefeitos a seu lado. Por força gravitacional, o Abolição exerce influência sobre os gestores municipais, mas tem enfrentado uma articulação encabeçada por Ciro Gomes (PSDB) em regiões importantes do Ceará, a exemplo do Cariri. Esse movimento ainda é incipiente, sem causar grande dano à base do governo - ao menos por ora. O receio de aliados, porém, é de um possível efeito de contágio que uma agenda do tipo possa provocar entre lideranças hoje na órbita do bloco petista, mas cujo compromisso com o Executivo é mais ou menos volúvel. Daí a caravana que o ministro Camilo Santana vem preparando para levar adiante tão logo se desincumba da pasta da Educação, em 3 de abril próximo.

Pelo Ceará

A intenção do titular do MEC é amarrar apoios em cidades onde prefeitos têm sofrido maior assédio dos adversários do governador Elmano. Para tanto, Camilo pretende coesinoar seu campo, resolvendo pendências e ruídos.

Arestas

Entre as principais, está a indefinição em torno da chapa para o Senado. O ministro deve bater o martelo com Cid Gomes (PSB), de quem anda afastado no momento, nas semanas que se seguem ao Carnaval, após saída do Planalto.

Facções

Os vídeos que circulam com depoimentos de chefes de torcidas organizadas renunciando a seus postos acendeu alerta entre autoridades, chamando atenção para o grau de consolidação de grupos criminosos em Fortaleza.

Ordem

O temor é de que a redução nos homicídios nos próximos meses pode mascarar o domínio de uma dessas facções sobre as demais, impondo regime de terror. Hoje, o crime ordena fechamento de lojas. Amanhã pode ser uma escola.

Bisão

Tramitando sob urgência, um projeto de lei de autoria da Prefeitura de Fortaleza que desafeta área de mais de 800 metros quadrados do Parque Bisão, às margens da avenida Beira Mar, foi aprovado na Câmara por 29 votos a nove.

Derrota

Os vereadores contrários foram Soldado Noélio (União), Jorge Pinheiro (PSDB), Marcelo Mendes (PL), Julierme Sena (PL), PP Cell (PDT), Adriana Gerônimo (Psol), Bella Carmelo (PL), Gabriel Aguiar (Psol) e Priscilla Costa (PL).

Foto: Samuel Setubal Vereador Gabriel Aguiar, do Psol

Reverter a ação da Prefeitura

Uma das vozes críticas ao projeto, Gabriel Aguiar já recorreu ao Ministério Público Federal (MPF) para contestar a dominialidade dos terrenos dos quais dois condomínios de luxo se apropriaram. Na hipótese de a área ser da União, o PL seria nulo.

Curió

Uma das "mães do Curió", Edna Carla, cujo filho foi morto na chacina de 2015, criticou o decreto do governador Elmano de Freitas que altera a classificação de PMs investigados em inquéritos que tratam de intervenção.

Matança

Conforme ela, a medida resultará em uma "licença para matar" mais jovens de periferia, a exemplo de Alef Souza Cavalcante, de 17 anos. Pela decisão, PMs passam a ser denominados de interventores e as vítimas, de opositoras.

Premiação

A 10ª edição do Prêmio RioMar Mulher está prevista para 4 de março, às 19h, no Teatro RioMar Fortaleza. O evento é uma forma de reconhecer o mérito de mulheres que são protagonistas em suas áreas e que "contribuem para o desenvolvimento do Ceará". Neste ano, o slogan é "Viva Grandes Histórias".





