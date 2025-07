A radioterapia na Santa Casa de Fortaleza

Foto: Acervo da Santa Casa de Misericórdia Ato da inauguração da Maternidade Dr. João da Rocha Moreira em 19 de março de 1915. Fachada da Santa Casa, em cuja dependência cedida pela mesa passou a funcionar a maternidade

Nesta última semana, a Santa Casa de Fortaleza recebeu, do Ministério da Saúde, o Termo de Recebimento Definitivo do acelerador linear instalado em Parangaba, ao lado do Hospital São Vicente de Paulo, que já se encontra em fase final de avaliações para início oficial do uso.

A radioterapia vem completar toda uma cadeia de atendimentos aos pacientes oncológicos, que vai desde a consulta inicial aos tratamentos mais complexos, como cirurgia, quimioterapia e, agora, um dos pilares mais importantes, indicado para um percentual significativo daqueles atingidos por diversos tipos de tumores e, praticamente, em todas as fases em que a doença se encontre.

Como um hospital filantrópico, a Santa Casa de Fortaleza, que abriga entre os seus assistidos mais de 95% provindos do SUS, vai permitir um acesso ao tratamento essencial a esse público, além de atuar na redução das filas, na melhoria da qualidade de vida e no fortalecimento do atendimento oncológico.

Pelo elevado valor, o investimento somente foi possível com o apoio do Ministério da Saúde, que proporcionou a doação do equipamento, a construção do prédio especial para sua instalação (bunker) e todas as fases de implantação dos softwares, testes, o que era essencial para permitir o credenciamento da instituição para prestar o serviço aos seus pacientes.

Esta última fase envolve diversas etapas e instituições como a Agência Nacional de Vigilância Santiária (Anvisa) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para assegurar a segurança dos pacientes e a qualidade dos serviços, não apenas antes do credenciamento, mas durante todo o período de funcionamento, com rigoroso controle de qualidade, através de um planejamento detalhado, sob orientação de especialistas.

Mas, o importante é que a Santa Casa de Fortaleza, mesmo durante todo o período de dificuldades financeiras que atravessa, não descurou de dar ao processo a atenção necessária, atendendo com presteza todas as exigências legais até ser considerada apta a requerer o credenciamento e poder se somar aos esforços em prol de tantos que têm indicação desse tratamento.

Santa Casa de Fortaleza, salvando vidas desde 1861.