Janeiro Branco: quem cuida da mente, cuida da vida

Foto: jcomp/Freepik Janeiro Branco: uma campanha alinhada à sociedade brasileira

Em 2014, o psicólogo mineiro Leonardo Abrahão iniciou um movimento com outros colegas da região de Uberlândia (MG), convidando-os a irem às ruas e espaços públicos conversar com as pessoas sobre a importância dos cuidados com a mente e as emoções.

Inspirada em outras campanhas já consolidadas, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que tratam dos temas do câncer de mama e da saúde do homem, a ideia tomou corpo, sendo o branco e o início do ano simbólicos para a recriação das próprias histórias pessoais.

O engajamento dos pares do psicólogo e a acolhida pela população levou o movimento a experimentar um crescimento cada vez mais acentuado, a ponto de, em abril de 2023, através da lei federal 14.556, ter sido acolhido como política de Estado, com a instituição oficial da Campanha Nacional Janeiro Branco.

A associação da saúde mental ao bem-estar vem quebrando tabus e estigmas, criados a partir da história de negligências e preconceitos com o tema, com as campanhas destacando a ajuda profissional como alicerce para a redução do sofrimento emocional, parte intrínseca da condição humana.

Outro ponto importante é que as campanhas chamam a atenção para a prevenção de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e burnout, cada vez mais relatados e que podem ser cuidados antecipadamente, da mesma forma como as pessoas têm acorrido às academias e aos check-ups médicos para cuidar do corpo físico.

Assim, as campanhas trabalham também no sentido do que vem sendo chamado de alfabetização emocional, disseminando junto à sociedade conceitos fundamentais para o autoconhecimento, melhorando o entendimento das próprias emoções, as definições dos necessários limites sempre que a saúde mental possa ser afetada, além da priorização da qualidade de vida, com o equilíbrio entre trabalho, lazer e descanso.

Em Fortaleza, o Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo — pioneiro no cuidado planejado à saúde mental — abraça a causa mais uma vez. A instituição abriu o Janeiro Branco com palestras motivacionais como um convite à reflexão e à valorização da vida. Afinal, quem cuida da mente, cuida da vida.



