Arraiá no Rift: Riot realiza torneio de São João exclusivo no Nordeste

Os tradicionais festejos de São João estão prestes a invadir o universo mágico de Wild Rift. De maneira exclusiva, a Riot Games anunciou a realização de um torneio de festa junina para a comunidade gamer nordestina. Em disputa está o prêmio de 50 mil wild cores e a oportunidade de jogar ao lado de influenciadores em um showmatch presencial em Recife.

O evento do aclamado Moba para celular acontece entre os dias 17 e 23 de junho, colocando frente a frente 16 times da região em uma batalha épica pelos mais de 50 mil Wild Cores, a moeda do jogo. Além do mais, estará em disputa a oportunidade de participar da grande final marcado para 29 de junho na capital de Pernambuco.

Em formato de eliminação simples, o torneio terá três fases de confrontos, com a semifinal estendendo-se a uma série melhor de cinco jogos e a grande final a uma série de sete jogos.

Para os interessados em se juntar à competição, as inscrições estão abertas até o dia 12 de junho e podem ser realizadas por meio do site oficial do torneio, em parceria com a Gamers Club.

Além do torneio voltado para a comunidade, o Wild Rounds Festa Junina também contempla uma competição de influenciadores, com times liderados por nomes como Fernando "Shumas" Sampaio, Hiago "Shiso" Ramalho, Luiza "Lufelii" Velloso, e outros.

A final do torneio será presencial e contará com diversas atividades para os fãs do jogo, incluindo encontros com os influenciadores, áreas dedicadas para jogar Wild Rift, barracas típicas de festa junina, distribuição de brindes, bem como o empolgante e aguardado showmatch.

Gerente de publicação de Wild Rift na Riot Games Brasil, Samanta Penhalbel afirma que desde 2023 a empresa investe na promoção de experiências competitivas para a comunidade, o que tem surtido efeitos positivos.

“Temos visto uma resposta muito positiva dos jogadores e criadores de conteúdo. Sabemos que grande parte da comunidade do jogo está concentrada nesta região e, para retribuir toda dedicação e paixão deste público, decidimos criar um torneio exclusivo para eles, além da realização do nosso grande evento de fechamento desta edição do Wild Rounds em uma das cidades que mais engajam com o nosso jogo: Recife, pontuou.

O Wild Rounds é uma iniciativa da Riot Games Brasil em parceria com a Gamers Club, com o intuito de proporcionar experiências competitivas à comunidade de Wild Rift pelo País. Esta é a segunda edição do torneio, que teve sua primeira versão no período do Carnaval: o CarnaWild.

Em breve, novas edições serão divulgadas, com a promessa de mais momentos emocionantes para os jogadores brasileiros.

O campeonato da comunidade do Wild Rounds Festa Junina vai de 17 a 23 de junho e é exclusivo para a comunidade do Nordeste. As inscrições vão até o dia 12 de junho. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do torneio e nos canais de Wild Rift no Instagram e outras redes sociais.

Serviço

“Arraiá no Rift”: Torneio de Wild Rift de São João

Quando: de 17 a 23 de junho

Inscrições: Gratuitas até dia 12 de junho

Evento exclusivo para o Nordeste