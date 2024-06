Corrida maluca geek agita São Paulo e ‘Super Nuintendo’ é campeã

Foto: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Considerado como sendo a maior corrida maluca do mundo, o evento como campeã a equipe Super Nuintendo

Uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo foi transformada em uma pista de corrida vibrante no último domingo, 16 de junho. Em sua edição geek, o Red Bull Ladeira Abaixo atraiu milhares de espectadores e contou com mais de 40 projetos criativos e temáticos. Esta é considerada a maior corrida maluca do mundo e teve como campeã a equipe ‘Super Nuintendo’.

Com Edu Sterblitch e Matheus Ueta na apresentação, a competição contou com carrinhos inspirados em super-heróis, animes, games e filmes. De São Paulo, a ‘Super Nuintendo’ conquistou o público e os jurados com sua homenagem a um dos videogames mais emblemáticos da história.

“Esse era o videogame que a gente sempre jogava. Chegamos aqui com o propósito de nos divertir e vamos voltar para casa com essa missão cumprida e ainda com o troféu de campeão”, disse Wesley Aparecido, o piloto da equipe campeã.

Os carrinhos enfrentaram desafios como o Banana Blitz, inspirado em um clássico jogo de kart, e a Floresta Pixelada, baseada em um popular game de construção em cubos. A ‘Super Nuintendo’ completou os 400 metros da pista em apenas 41 segundos, garantindo seu lugar no topo do pódio.

Ao lado dela, ficaram as equipes “UP Loucas Aventuras”, de Varginha-MG; e “Red Reverse”, de Curitiba-PR, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Diversas personalidades dos esportes e da internet participaram do evento. Os surfistas Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Italo Ferreira, e os creators Mariana Ayres, Lactea e Wanessa Wolf marcaram presença.

Foto: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Surfistas Pedro Scooby, Ítalo Ferreira e Lucas Chumbo também desceram a ladeira

Alexandre Gaules, uma das maiores vozes de maior destaque dos esportes eletrônicos do Brasil e do mundo, transmitiu o evento ao vivo para a Tribo diretamente da pista. “Transmitir esse evento foi muito especial, pois foi na minha cidade, que é São Paulo. Já tinha transmitido de casa, agora in-loco, com um carrinho da Tribo e, principalmente, em uma edição geek. O nosso carrinho saiu do virtual e entrou na Brigadeiro. E o pessoal curtiu muito a mulinha do chat”, comentou.

Pedro Scooby destacou o caráter familiar e divertido do evento: "Esse evento foi muito mais do que a montagem de carrinhos. Foi uma confraternização, um momento para risadas. É o típico evento para juntar a família e ir lá dar risadas. Foi o que aconteceu no coração de São Paulo”, pontuou.

A edição de 2024 do Red Bull Ladeira Abaixo reuniu competidores de diversos estados do Brasil e contou com o apoio da Prefeitura de São Paulo e parcerias oficiais de Domino's Pizza, Ubisoft, Radio Disney, Ford e Furia Esports.

Sobre o Red Bull Ladeira Abaixo



Desde 2000, o Red Bull Ladeira Abaixo já realizou mais de 130 etapas, desafiando pilotos a construírem seus próprios carrinhos sem motor para descer uma via íngreme, movidos apenas pela gravidade.

Velocidade, criatividade e outros critérios são fundamentais para encantar público e jurados. No Brasil, a competição já passou por cidades como Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Balneário Camboriú (SC), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Ribeirão Preto (SP).

*A convite da Red Bull, este colunista viajou para São Paulo para cobrir o evento.